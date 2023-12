Na de snikhete Formule 1-race in Qatar konden veel coureurs niet meer goed op de benen staan. Logan Sargeant moest tijdens de race opgeven en naar verluidt lagen er veel coureurs na afloop van de Grand Prix in de cooldownroom op de grond om bij te komen. Martin Brundle erkent bij Sky Sports dat het een hele zware race was, maar is wel van mening dat er wat meer van de coureurs verwacht mag worden. "Ik blijf erbij dat de coureurs eruit moeten zien als helden. Ze zijn gladiatoren en moeten eruit zien alsof zij dingen kunnen doen die andere mensen niet kunnen", vertelt de Brit.

Ondanks dat Brundle ziet dat het wel erg extreem was tijdens de race over het circuit in Losail, vindt de voormalig F1-coureur niet dat flink ingrijpen nodig is. "Qatar was een uitzondering, want het was daar natuurlijk heel erg warm en er was een hoge luchtvochtigheid. Ook hadden we het bandenverhaal met de hoge laterale druk en daardoor kwam alles samen", verklaart de 64-jarige analist. "En ik denk dat de coureurs daar eruitzagen als absolute helden. Als ze op een koele dag in Monza en Spa de auto uit springen en met elkaar kletsen in de cooldownroom en het lijkt alsof ze die dag niets hebben gedaan, dan voel ik me wel eens ongemakkelijk. Ik erken dat de race in Qatar te veel was, maar als het later in het jaar was, dan was het bandenprobleem niet zo groot."

Meerdere rijders klaagden tijdens de race over hoge temperaturen in de auto. Brundle zag dat ook, maar denkt dat de teams daarin een helpende hand moeten toesteken. "Zij moeten wat extra lucht de auto in laten en misschien kunnen ze de stoeltjes koelen. Misschien zijn er wat andere ideeën, maar dat is iets wat zij moeten uitzoeken", somt de Engelsman op, die nogmaals benadrukt dat grote veranderingen uit kunnen blijven. "Mijn punt was, dat ik die dag vol ontzag naar de coureurs keer, net zoals ik dat doe op een regenachtige dag. Ik denk dat we niet moeten overreageren, dit was een eenmalig incident. We moeten niet te hard ingrijpen vanwege deze samenkomst van omstandigheden. Laten we de coureurs vereren en op de achtergrond wat dingen uitzoeken."