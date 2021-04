De toekomst van de Formule 1 zag er enkele jaren geleden niet echt rooskleurig uit. Met name het financiële plaatje leidde tot zorgen bij Brundle, die verwachtte dat de uit de hand lopende kosten een bedreiging gingen vormen voor de kleinere teams. Daarnaast zouden diezelfde kosten ervoor zorgen dat de F1 ook niet aantrekkelijk zou zijn voor nieuwe fabrikanten. Inmiddels staat de koningsklasse er echter een stuk beter voor, mede door de introductie van een budgetplafond en de nieuwe reglementen van 2022. Deze ingrepen moeten het speelveld gelijktrekken en de toekomst niet alleen veiligstellen, maar de sport ook aantrekkelijker maken.

“Er lijkt echt sprake van gezond verstand. Dat is hoe ik het zie, want je kan niet honderden miljoenen ponden per jaar blijven uitgeven om twee racewagens te laten rijden. Het moest veranderd worden”, analyseert Brundle in gesprek met Motorsport.com. Hij denkt dat de coronapandemie daarbij een beslissend zetje in de rug heeft gegeven. “Ik denk dat de pandemie wat dat betreft de aandacht van een aantal belangrijke mensen heeft getrokken en nu hebben ze het voor elkaar gekregen. Ik denk dat het komt door een aantal zaken, waardoor de sport nu met een geloofwaardige kostenbasis aantrekkelijker is voor sponsoren en fabrikanten.”

Lof voor werk Carey en Liberty Media

De huidige commentator van Sky Sports looft de rol van Chase Carey en Liberty, waarvan hij vermoedt dat ze de F1 aanvankelijk niet helemaal begrepen. “Ik denk dat ze geschokt waren. Ik denk dat ze dachten dat ze snel veel dingen konden veranderen.” Desondanks zijn Liberty en Carey erin geslaagd om een aantal belangrijke hervormingen door te voeren. “Maar we hebben het budgetplafond, de Concorde-overeenkomst, het gelijktrekken van het speelveld, de nieuwe auto’s voor volgend jaar en een aantal fundamentele, structurele zaken die het racen spannender maken, zodat AlphaTauri en Racing Point weer kunnen winnen zoals ze vorig jaar deden.”

Het zorgt ervoor dat Brundle op dit moment meer vertrouwen heeft in de toekomst van de Formule 1 dan hij in de afgelopen "vijf, zes jaar" had. “Ik maakte me echt zorgen: wat als Renault zich bijvoorbeeld terugtrok, of Red Bull omdat Honda zou vertrekken? En Williams liep bijna op de klippen, maar ze hebben nieuwe investeerders en weten het tij te keren. Force India was in gevaar en is nu veranderd in Aston Martin. Er komen veel slimme mensen, nieuwe sponsoren en een heleboel echt interessante jonge coureurs.” De GP van Bahrein was volgens Brundle het bewijs dat de F1 op de goede weg is. “Ik denk dat de F1 in goede vorm verkeert voor de toekomst. Zoals ik al zei maakte ik me vijf jaar geleden grote zorgen over enkele van deze dingen, maar ik denk dat Bahrein het hernieuwde vertrouwen heel goed onderstreepte.”