Brundle: "Hamilton en Wolff bagatelliseerden F1-prestaties Max Verstappen"

De afgelopen maanden waren er wat minder steken onder water tussen Red Bull Racing en Mercedes, maar in Monza laaide het vuurtje weer op. Mercedes-teambaas Toto Wolff verklaarde het record van Max Verstappen van tien achtereenvolgende zeges, iets waar niemand aandacht aan schenkt. Volgens de Oostenrijker staan die records alleen mooi op Wikipedia. Ook coureur Lewis Hamilton liet zich niet onbetuigd. Volgens de Brit is Verstappen nooit echt uitgedaagd door zijn teamgenoot, terwijl zijn teamgenoten - zoals onder andere Fernando Alonso en huidig teamgenoot George Russell - hem wel het vuur aan de schenen hebben gelegd.

Dat het Mercedes-kamp zich zo negatief uit laat over de sterke periode van Red Bull stelt Sky-analist Martin Brundle teleur, zo laat de voormalig F1-coureur weten in zijn column voor de Britse sportzender. "Als een tennisspeler, een voetballer of een rugbyteam zo compleet en dominant zou zijn, dan worden ze terecht wereldwijd geroemd", vertelt de Brit. "Dat moet dit paar [Verstappen en Red Bull] ook worden. In sport moeten en zullen er altijd twee kampen zijn, maar er moet ook een zeker niveau van waardering zijn voor de uitmuntendheid van de ander." Juist dat mist de 64-jarige analist in de reacties vanuit het team van Mercedes. "Het is dan ook verrassend en teleurstellend dat Lewis Hamilton en Toto Wolff de prestaties bagatelliseerden, omdat ze terecht de nodige eerbied en waardering ontvingen tijdens hun jaren van totale overheersing van 2014 tot 2020."

Ondanks dat Brundle teleurgesteld is over de negatieve reacties, kan hij ook nog ergens er wel begrip voor opbrengen. Red Bull Racing en Verstappen waren namelijk in de tijden van de Mercedes-dominantie vaak degenen die zich kritisch uitlieten over de prestaties van de Duitse renstal. "Zij zullen ongetwijfeld nadenken over hun daden en woorden uit het verleden die hun huidige waarderingsniveau in sommige kringen hebben verwaterd." Dat het een keer explodeert tussen beide partijen had de Engelsman ook wel aan zien komen: "Dit kan je verwachten als je een aantal competitieve mensen in een kleine ruimte zet."

