Red Bull Racing steekt er met kop en schouders bovenuit dit Formule 1-seizoen. Voorlopig wisselen Max Verstappen en Sergio Perez de overwinningen af, waarbij het nu 3-2 voor de Nederlander staat. De regerend wereldkampioen toonde in Miami de ware kracht van de bloedsnelle RB19. Vanaf de negende startplek sneed hij met het DRS-systeem – en een sterk staaltje bandenmanagement – met speels gemak door het veld heen en reed binnen no-time achter polesitter Perez. Door een betere strategie, hard-medium, was ook Checo niet opgewassen tegen het geweld van zijn Nederlandse teamgenoot en pakte Verstappen uiteindelijk de leiding af. Hij won daarmee zijn derde race van het jaar en gaat op dit moment fier aan de leiding in de stand.

Er wordt zo nu en dan geroepen dat het Oostenrijkse F1-team nu profiteert van de overschrijding van het budgetplafond in 2021, maar Martin Brundle vindt dat niet correct. "Het is spijtig dat Red Bull [in 2021] het budgetplafond overschreed, want het is voor sommigen nu te eenvoudig om daarmee te proberen af te zwakken wat ze nu bereiken. Ze zijn dominant. Het is aan andere teams en coureurs om het beter te doen", zegt Brundle duidelijk bij Sky Sports.

De dominantie van de RB19 is met name te danken aan de hoge topsnelheid. Helemaal als Verstappen en Perez de achtervleugel openen is de bolide niet te houden: "Met DRS is Red Bull fundamenteel sneller qua topsnelheid dan de andere negen teams. Zoveel zelfs, vermoed ik, dat waar ze ook starten en zonder externe factoren, ze altijd als eerste en tweede kunnen eindigen", vervolgt hij. "De snelheid is bizar. Daar moeten andere teams zich op richten. Dat is niet eenvoudig. Het lijkt erop dat dit meer aan de filosofie van de auto ligt, dan dat het met een update te doen is. Het is echter eerst zaak dat men achterhaalt hoe het kan dat de Red Bull zo met de luchtweerstand kan omgaan."

Brundle zag ook hoe Verstappen in de openingsronde van de Grand Prix van Miami voorzichtig deed, zelfs even terugviel naar P10, maar daarna op bizarre wijze naar voren reed. Toch bleef inhalen voor anderen lastig, al was het in Baku nog een stuk erger. Het komt F1 op veel kritiek te staan.

"Natuurlijk zie ik liever twee teams om de zege vechten, maar Murray Walker (wijlen Britse F1-commentator, red.) en ik zouden 25 jaar geleden een moord doen voor zoveel actie. Ik wil nu niet zeggen dat we ons moeten richten op het verbeteren van het racen. Ik denk namelijk dat de huidige auto's met steeds meer downforce wat dat betreft niet helpen. Daarnaast raast Red Bull, zoals ik al eerder zei, met het DRS langs de tegenstanders. Wat dat betreft helpt het inkorten van DRS-zones dan ook niet om inhalen te bevorderen. Het is een dilemma, maar de FIA kan er niets aan doen. Het is aan de teams om de achterstand goed te maken."

Video: Max Verstappen wint om dominante wijze de Grand Prix van Miami