Brundle snapt de teamorders: "Maar dit is niet Max zijn beste zege"

Max Verstappen won zondag voor de vierde keer dit seizoen een Grand Prix. Maar vlekkeloos verliep dat niet. De Nederlander, die vanaf de tweede startplek was vertrokken, kende in de race een aantal tegenslagen. Dat zag ook voormalig Formule 1-coureur en commentator Martin Brundle. "De 24ste overwinning van Max, waarmee hij op gelijke hoogte komt met de legendarische Fangio, is niet zijn beste", schrijft hij in zijn column voor Sky Sports. "Dit komt onder meer door het DRS-systeem dat niet werkte, zijn uitstapje in het grind door een windvlaag in bocht 4 en doordat teamgenoot Sergio Perez hem twee keer voorbij liet gaan."

"Max was duidelijk boos over de boordradio richting het team toen de DRS niet werkte", vervolgt Brundle. "Het belemmerde zijn inhaalpoging op de indrukwekkende Russell. Dit vertelt ons twee dingen. Hij was klaar met de betrouwbaarheidsproblemen bij het team. Ten tweede heeft hij nog een relatief kort lontje, hetgeen we ook zagen met zijn remtest bij Hamilton in Saudi-Arabië vorig jaar. Die heeft hij overigens goed leren beheersen in zijn jacht op overwinningen en zijn eerste kampioenschap."

In het krijt

Over de stalorders van Red Bull Racing heeft Brundle gemengde gedachten. Hij snapt dat het team voor Verstappen gaat, maar voelt mee met Perez. "Perez was in de 37e ronde naar binnen gegaan voor nieuwe mediumbanden. Verstappen deed dat zes ronden later. Dit komt overeen met ongeveer tien procent van de raceafstand. Maar ik weet niet zeker of dit ook de 'andere racestrategie' is die Perez werd voorgehouden, toen hij te horen kreeg om Max erlangs te laten voor de zege. Perez gaf daaraan gehoor, maar zei dat het niet eerlijk was. Volgens mij heeft hij een punt."

Volgens Brundle komen de stalorders behoorlijk vroeg in het seizoen. "Dit is de zesde uit 22 wedstrijden. Het team ging sowieso eerste en tweede worden in de race, ervan uitgaande dat er geen safetycar zou komen. Perez reed aan de leiding want hij was snel en op de baan gebleven. Je zou op dat moment ook de situatie kunnen laten voor wat hij is, beide wagens beschermen en Perez laten winnen." Toch zou de Brit zondag hetzelfde hebben gedaan, bekent hij. "De snelheid van Leclerc in zijn Ferrari is tot nu toe indrukwekkend en over heel seizoen gerekend moet je je geld op Verstappen zetten om constant het Leclerc het gevecht aan te gaan. Hoewel ik de contracten van beiden niet ken, zou het mij niet verbazen als er iets in staat over een dergelijke doorlaatactie. Maar Max staat nu bij hem [Perez] in het krijt." Brundle voegde er nog aan toe: "Interessant genoeg staat Sergio in punten slechts één overwinning achter op de leiding in het WK."

De oud-coureur van onder meer Benetton en McLaren heeft verder genoten van de strijd tussen George Russell met zijn Mercedes en Verstappen. "Het was fascinerend om te zien, het eerste echte directe duel [van Verstappen] met Russell, die hard maar eerlijk verdedigde. Dat deed hij erg goed. Dit vonden ook de stewards: hij zat op de limiet, maar ging er niet over. Max was ook erg netjes en eerlijk in dit gevecht, in tegenstelling tot met Hamilton vorig jaar. Dit past beter bij een kampioen. Maar goed, de titel ligt nu nog niet voor het grijpen."