Brundle: Senna en Schumacher zouden F1-auto's 2026 geweldig vinden

Een van de belangrijkste bevindingen van de Formule 1-test in Bahrein is dat de bestuurbaarheid van de nieuwe generatie F1-auto's op zijn minst voer is voor discussie. De nieuwe auto's zijn compleet anders dan de vorige generatie met actieve aerodynamica. Daarnaast zijn ze voorzien van een krachtbron met een 50/50-verdeling tussen verbrandingsmotor en elektrische aandrijving.

Door die wijzigingen komt de nadruk bij het rijden nog meer dan voorheen te liggen op het sparen van energie en zullen coureurs tijdens races zorgvuldig moeten bepalen waar en wanneer ze die teruggewonnen energie inzetten. Max Verstappen is totaal niet te spreken over de richting die de Formule 1 hiermee is ingegaan en vergeleek de raceklasse al met "Formule E op steroïden." De Nederlander ziet er de lol niet van in en sprak in Bahrein zelfs voorzichtig over een vertrek uit de koningsklasse.

Martin Brundle is het niet met de Nederlander eens. Volgens de oud-coureur van onder andere Benetton en McLaren is het goed van managen van de auto al zo oud als de Formule 1 zelf. "Als je lange tijd voluit wilt gaan, moet je dingen managen", zei Brundle tijdens een evenement van McLaren. "Dat is altijd zo geweest, of het nu Stirling Moss en Juan Manuel Fangio waren, of Jackie Stewart, Graham Hill en Jim Clark. Vroeger moesten we de aandrijfassen sparen, de koppelingen, de versnellingsbakken, de motoren, de ophanging – we waren altijd wel iets aan het managen. Zelfs in de turboperiode van de jaren tachtig hadden we slechts 220 liter brandstof, dus we liftten en coastten de hele race om überhaupt de finish te halen voor de brandstof op was."

Martin Brundle en Michael Schumacher poseren bij hun Benetton B191B. Foto door: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Als voorbeeld, wees Brundle op een verloren podium tijdens de Grand Prix van Australië. "Ik viel ooit op weg naar de finish stil zonder brandstof en verloor zo een derde plaats in Adelaide omdat ik daar niet voorzichtig genoeg mee was. Je zult dus altijd iets moeten managen onderweg, tegenwoordig zijn banden daar een goed voorbeeld van."

De Brit, die in 1992 bij Benetton teamgenoot was van Michael Schumacher, denkt dat de nieuwe regels juist passen bij de allergrootsten. "Ik denk eerlijk gezegd dat Ayrton [Senna] en Michael deze auto’s geweldig zouden vinden, omdat ze alle tools kunnen gebruiken. De coureurs die het beste begrijpen hoe ze die tools moeten inzetten en het maximale uit de auto halen, zullen succesvol zijn. Wat er is gebeurd, is dat het beschermen van onderdelen als koppelingen, remmen en ophanging nu is verschoven naar de batterij. De auto’s zijn op veel andere vlakken bijna onverwoestbaar. De specifieke uitdaging is veranderd, maar de algemene uitdaging is hetzelfde gebleven."