Brundle over Vettel: “Zie hem niet terugkomen op F1-grid”

Na 299 F1-starts draaide Sebastian Vettel afgelopen zondag in Abu Dhabi zijn laatste rondjes in competitie. De Duitser maakte eind juli bekend het welletjes te vinden en andere, belangrijke zaken in het leven na te willen streven. Het F1-slotweekend draaide vrijwel volledig om Vettel, wiens loopbaan op donderdagavond tijdens een diner met al (!) zijn F1-collega’s gevierd werd. “Dat was wellicht het hoogtepunt”, schrijft Brundle in zijn column voor Sky Sports. “De andere negentien rijders waren allemaal aanwezig. Ik vond de foto die verscheen op social media prachtig. Iedereen had netjes een glas water op tafel staan, net alsof ze niet een glas bier of wijn gedronken hadden. Ik verwacht dat er een paar mooie verhalen verteld zijn die binnen de muren van die kamer zullen blijven.”

Met het vertrek van Vettel heeft de Formule 1 echt een karakter verloren, vindt Brundle. “Hij werd met de jaren natuurlijk milder, maar hij was altijd een jonge gast met een zeer volwassen kop. Het was prachtig om met hem te werken en hem te spreken tijdens de afgelopen vijftien jaar. Hij heeft echte klasse als coureur en persoon, daarom houdt iedereen van hem en is er zoveel respect. Mijn persoonlijk favoriete moment is wel dat van de Canadese Grand Prix in 2019, toen hij naar eigen zeggen een onterechte straf kreeg en het bord van de eerste en tweede plek verwisselde in parc fermé. Klassiek.”

In de race eindigde Vettel met een eenstopper op de negende plaats en klonk hij nog flink geïrriteerd aan het adres van zijn Aston Martin F1-team. Lewis Hamilton speculeerde al voor het weekend in Abu Dhabi dat Vettel op den duur wel terugkomt op de grid, maar dat ziet Brundle niet zo snel gebeuren. “Ik herinner me een emotioneel interview met Fernando Alonso op de grid in Abu Dhabi in 2018, hij vertrok toen uit de sport en hij heeft nu een nieuw tweejarig contract waardoor hij tot het eind van 2024 actief is… Het gevoel bij Seb is anders. Zijn woorden en daden suggereren dat hij niet terugkeert op de grid. In een Duits interview verklaarde hij ook dat het een teleurstelling zou zijn als hij terugkeert omdat zijn toekomstplannen dan mislukt zouden zijn.”