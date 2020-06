Brundle: "Vertrek bij Ferrari geeft Vettel vleugels"

Ferrari-coureur Vettel kondigde vorige maand aan dat het na zes seizoenen bij de Italiaanse stal tijd was om iets anders te gaan doen. Hier en daar werd al gesuggereerd dat het vertrek te maken zou kunnen hebben met het bevoordelen van Charles Leclerc door Ferrari en dat Vettel hierdoor mogelijk een ietwat uitgebluste indruk gaat maken. Formule 1-commentator Martin Brundle denkt – in gesprek met Motorsport.com – echter juist het tegenovergestelde. “Ik heb eerlijk gezegd zomaar het idee dat Vettel dit jaar zal vliegen. Het verleden heeft wel uitgewezen dat hij weinig aandacht besteed aan teamorders, of dat nou ging om Mark Webber bij Red Bull of nu Leclerc bij Ferrari.”

“Hij zal voor zichzelf rijden, daar bestaat geen twijfel over. Ik denk niet dat hij aan snelheid heeft ingeboet. Misschien heeft hij iets verloren aan inschattingsvermogen in de één-op-één duels, maar het wordt een fascinerend jaar. Het is heel duidelijk dat Ferrari met Leclerc hun man voor de toekomst te vriend willen houden, maar velen zullen zeggen dat ze dat vorig jaar ook al deden.”

Interessant blijft de vraag of we Vettel volgend jaar terug zullen zien in de Formule 1. “Of hij nog in de Formule 1 wil blijven? Ik denk het wel. Zou hij een zitje bij het fabrieksteam van Renault of iets dergelijks ambiëren? Dat vraag ik me af. De vraag is ook of hij tevreden is met vier wereldtitels en het geld op de bankrekening. Hij heeft natuurlijk zijn familie. Maar ik denk dat hij door wil gaan als hij daartoe de kans krijgt", besluit Brundle.

Met medewerking van Jonathan Noble