Brundle roept F1 op tot oplossing voor gedrang in kwalificatie

In de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico was weer een bekend beeld te zien zoals in voorgaande weekenden. Coureurs verlieten hun pitboxen en reden door de pitstraat om vervolgens richting het einde van de pitstraat zo goed als stil te staan. Op die manier willen coureurs ruimte maken voor hun eigen snelle ronde, maar dat leidt ook tot tijdsdruk voor coureurs die achteraan aansluiten.

"In de kwalificatie waren we getuige van het ongepaste schouwspel van coureurs die aan het einde van de pitstraat geparkeerd stonden en alle coureurs achter hen ophielden terwijl ze een gat lieten voor hun kwalificatieronden", schrijft Martin Brundle in zijn column voor Sky Sports. "Bovendien hielden andere coureurs hun rivalen op na de pitstraat, maar voor de cruciale witte safety car-lijn. Om te voorkomen dat coureurs met angstaanjagende snelheden dichterbij komen terwijl coureurs aan het cruisen zijn voor en na hun kwalificatieronden en andere coureurs vol gas gaan, was besloten om een maximumtijd in te stellen tussen deze en de andere safety car-lijn, vlak voor de pitingang. Dit heeft grotendeels gewerkt in het voorkomen van risicovolle incidenten op snelle rechte stukken waarbij coureurs, marshalls en zelfs fans gewond zouden kunnen raken."

De stewards hadden na de kwalificatie flink wat te onderzoeken, maar uiteindelijk kwam er geen gridstraf voor het hinderen in de pitstraat. "Dit betekent dat coureurs de situatie zelf onder controle houden voordat de regel ingaat bij de eerste lijn. Men verwachtte veel straffen voor iets wat erg onsportief leek, maar de FIA besloot juist dat de coureurs er goed aan deden door zichzelf over de baan te verspreiden door langzaam door de pitstraat te rijden in plaats van op de baan", vervolgt Brundle. "In de pitstraat kun je in theorie een stilstaande auto inhalen, maar misschien moeten ze verplicht worden om te stoppen in de middelste baan en niet de fast lane."

Wel ziet Brundle meteen twee problemen in zijn eigen voorstel. "De auto's zouden dan niet zo goed verspreid zijn op de baan en sommige circuits, zoals Monaco, heb je geen ruimte voor een middelbaan in de pitstraat. Het lijkt oneerlijk voor teams aan het uiterste einde van de pitstraat en de coureurs die daar naar buiten moeten om hun kwalificatieronde voor te bereiden. Voorlopig denk ik dat we moeten uitleggen dat het een acceptabele praktijk is, laat de coureurs en teams het onderling uitzoeken en zoek naar een betere oplossing."