Brundle: Red Bull en coureurs frustreerden elkaar in Turkije

“Het was een zeer teleurstellende dag voor Red Bull Racing met een auto die in de glibberige omstandigheden leek uit te blinken”, concludeert Brundle in zijn vaste column voor Sky Sports. Zondag zag hij als commentator dat Red Bull Racing een uitgelezen kans op een topresultaat door de vingers liet glippen. Het hele weekend oogde de RB16 als de sterkste auto op het glibberige Istanbul Park, getuige het feit dat Verstappen in alle vrije trainingen én in de eerste twee kwalificatiedelen de snelste tijd noteerde. Ook Albon zat er in alle sessies goed bij. Maar op het moment dat het erom ging, in Q3 en in de race, haperde de tot dan toe geoliede machine.

Verstappen en Albon begonnen vanaf de tweede en vierde positie aan de race. Ruim anderhalf uur later waren dat aan de finish P6 en P7. “Verstappen had, net als Albon, veel moeite bij de start en allebei hadden ze problemen met de drivability van hun Honda-motoren. Die leek nogal eens uit te breken bij het accelereren in omstandigheden met weinig grip”, analyseert Brundle de gebeurtenissen in Turkije. Aan de zijde van Verstappen was het niet allemaal kommer en kwel, want zeker in de eerste helft van de race was de Red Bull-coureur regelmatig de snelste rijder op de baan. “Verstappen vloog toen hij voorbij de Ferrari van Sebastian Vettel ging, maar hij probeerde Perez - na hem bijgehaald te hebben - te straffen voor een foutje in de chicane van bocht negen en tien.”

Dat veelbesproken moment is volgens Brundle een sleutelmoment in de race van Verstappen. “Dat deed hij met een bedenkelijke run aan de binnenkant van de snelle rechterbocht elf. In de spray en de turbulente lucht van zijn concurrent verloor Max onvermijdelijk downforce, waardoor hij wijd ging en spinde. Hij had geluk dat hij zijn auto niet kort reed, maar door flatspots op zijn banden moest hij meteen weer naar de pits.” Hij begrijpt waarom Verstappen op dat moment zijn kans wilde pakken. “Zijn gedachte achter zo’n wilde actie was dat inhalen tot dat moment moeilijk was gebleken en dat hij geen enkele kans wilde verspillen. Daarna volgde nog een spin en eindigde hij op de zesde plaats.”

Ook de openingsfase van de race van Albon gaf hoop, aldus Brundle. “Albon zag er een tijdje geweldig uit en reed naar het Racing Point-duo toe. Wederom leek het erop alsof hij de race zou kunnen winnen. Een aantal spins en grote moeite toen het circuit begon op te drogen brachten hem uiteindelijk op de zevende plaats, 46 seconden van de leider.” En zo kwam er een teleurstellend einde aan een race die Red Bull een uitgelezen kans leek te bieden op eremetaal. Dat moet volgens Brundle voor irritatie zorgen binnen de renstal. “Het was een dag waarop Red Bull niet blij was met beide coureurs, die op hun beurt weer ontevreden waren over de rijeigenschappen van hun auto. Het was een kans die door de vingers glipte.”

De verrichtingen van Verstappen en Albon tijdens de Turkse Grand Prix werden ook besproken in de GPUpdate Podcast