Brundle: Piastri heeft geen interesse in titelkansen Norris

Op het circuit van Monza kregen Lando Norris en Oscar Piastri één regel mee: 'papaya rules'. Kortom, er mocht gestreden worden, zolang er maar geen schade gereden zou worden. Van die papaya rules maakte Oscar Piastri gretig gebruik bij de start van de Grand Prix van Italië, door in de Variante della Roggia zijn teamgenoot buitenom in te halen. Door de slechte exit als gevolg van die inhaalactie verloor Norris ook nog een positie aan Charles Leclerc, die de race zou winnen dankzij de eenstopper. Oud-F1-coureur Martin Brundle ziet bij Piastri een andere mentaliteit dan bij Norris.

"Piastri heeft duidelijk geen interesse in Norris' titelkansen tegen Max Verstappen", schrijft Brundle in zijn column voor Sky Sports F1. "Dat hebben we in Hongarije al gezien, toen hij in de eerste bocht al stevig de leiding overnam. De racer in mij bewondert deze houding. Dat is waarom Piastri kampioenschappen heeft gewonnen en in een racewinnende F1-auto is beland. Het laatste wat hem enthousiast zal maken, is dat Norris in dezelfde auto wereldkampioen wordt."

Dat betekent volgens Brundle niet meteen dat Piastri zijn teamgenoot op geen enkel moment zal helpen. "En hij heeft hier en daar zelfs al geholpen, maar die racersmentaliteit en killerinstinct zijn allemaal belangrijk", benadrukt de Brit. "Ik herinner me nog de vraag in Hongarije: zou Piastri, als de rollen waren omgedraaid, Norris de leiding teruggegeven? Ik zou het antwoord echt niet weten. Ik weet dat veel meedogenloze en egoïstische wereldkampioenen tegen wie ik heb geracet, dat niet zouden hebben gedaan."

McLaren staat met nog acht races te gaan, inclusief drie sprintraces in Austin, Brazilië en Qatar, slechts acht punten achter Red Bull Racing. Ook bij de coureurs maakt Norris nog kans, al moet hij dan een gat van 62 punten zien te overbruggen. "Dat hadden er 52 kunnen zijn als McLaren erop had gestaan dat Piastri zou terughouden. Dat wilden ze niet doen en ze hebben het gevoel dat Norris niet per se kampioen wil worden dankzij een meewerkende wingman, maar het wordt interessant om te zien wat er gebeurt als zij echt druk willen uitvoeren op Red Bull en Max", aldus Brundle.