Formule 1

Brundle onder de indruk van Mercedes: "Dat kun je niet negeren"

De Formule 1-shakedown in Barcelona heeft weinig echte antwoorden opgeleverd. Wel heeft Martin Brundle gezien dat vooral Mercedes de zaakjes goed voor elkaar lijkt te hebben.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17

Foto door: Mercedes AMG

De Formule 1 werkte eind januari in Barcelona een vijfdaagse shakedown af. Alle teams mochten in die periode, waarin pers en toeschouwers niet welkom waren op en rond het circuit, drie dagen testen met hun compleet nieuwe bolides voor 2026. Veel conclusies kunnen er nog niet getrokken worden na de eerste testdagen: de teams werkten allemaal hun eigen programma af en deden dat bovendien in zeer koele omstandigheden.

Wel is duidelijk dat Mercedes goed uit de startblokken is gekomen. De Duitse fabrikant heeft met afstand de meeste ronden gereden in Barcelona – 500 stuks – en ook het tempo ziet er tot dusver veelbelovend uit. Dat constateert Martin Brundle ook. "Ik vind dat we hier rustig in moeten blijven, maar je kunt het niet negeren: het tempo en de betrouwbaarheid zijn constant geweest. Ze beschikken duidelijk over een heel sterk en goed samenhangend totaalpakket", zegt de voormalig F1-coureur bij Sky Sports.

Brundle voegt daar wel aan toe dat de koude omstandigheden het lastig maken om iets zinnigs te kunnen zeggen over de daadwerkelijke snelheid van de nieuwe Mercedes W17. "Je kunt een auto hebben die op een koude dag de banden fantastisch op temperatuur brengt, maar ze op een warme dag juist oververhit. Dat is een probleem dat we Mercedes eerder hebben zien hebben."

Voor Mercedes is de goede start tijdens de shakedown in ieder geval een stap in de goede richting. Onder het vorige technische reglement, waarin de F1-teams auto's met grondeffect moesten ontwikkelen, kwam de Duitse fabrikant niet geweldig uit de verf. De auto's van het team kampten regelmatig met porpoising en dat maakte het niet alleen lastig voor de coureurs, maar soms ook pijnlijk om te rijden.

"Het is duidelijk dat ze deze compleet andere set reglementen wél lijken te hebben doorgrond", concludeert Brundle echter na de shakedown in Barcelona, al maakt hij daar ook nog een aantekening bij. "Maar we moeten nog zien hoe het eruitziet bij normale baantemperaturen. Het zal aankomen op (energie)regeneratie en het weer opladen van de batterij, maar daarin zullen ze net zo sterk zijn als elke andere auto met een Mercedes-motor – en waarschijnlijk ook als die met een Ferrari-motor."

