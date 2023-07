In Hongarije werd er voor het eerst getest met een alternatieve bandenallocatie voor de F1-teams. Oorspronkelijk stond het debuut van de nieuwe regels gepland voor de Emilia-Romagna Grand Prix, maar deze race werd afgelast door aanhoudend noodweer. Het doel van het experiment is om de duurzaamheid van de sport te vergroten, aangezien teams twee sets banden minder ter beschikking kregen van Pirelli. Ook hoopt het Italiaanse bandenmerk op meer strategievariatie, aangezien de coureurs een nieuwe set hards en een set mediums over moeten houden voor de race. Het meest merkbare verschil was tijdens de kwalificatie, toen de coureurs verplicht op hards in Q1, op mediums in Q2 en op de softs in Q3 moesten rijden.

Oud-F1-coureur en commentator bij Sky Sports Martin Brundle vertelt in zijn column dat hij het lastig vindt om een definitief oordeel te vellen over de alternatieve bandentoewijzing. Een aantal critici was bang dat de teams werden verplicht om dusdanig zuinig met de banden om te gaan, dat er tijdens de vrije trainingen een stuk minder kilometers gemaakt zouden worden. “Vrijdag was het nat”, begint de Brit. “Dus de angst dat er minder gereden zou worden onder droge weersomstandigheden, kon hoe dan ook niet worden bewezen.”

De vraag of de nieuwe regels ervoor hebben gezorgd dat het veld dichter bij elkaar zit, kan ook nog niet goed beantwoord worden volgens Brundle. “Het veld zat qua rondetijd zo dicht bij elkaar dat de resultaten een beetje vertekenend waren. Dit werd ook nog eens geholpen door het feit dat er tijdens de kwalificatie significant meer grip was. De grid was wel degelijk door elkaar gehusseld, maar ik weet niet of dat nou is wat we hier nodig hadden.”

De 64-jarige Brit haalt ook aan dat de nieuwe regels kunnen leiden tot onrust binnen de sport. “Het betekent dat we nu drie verschillende soorten kwalificatieformats hebben, naast het normale format en de sprint shootout. Ook hebben we al twee soorten races met de sprintrace en de traditionele GP. Deze opzetten hebben allemaal andere bandenallocaties, wat kan leiden tot verwarring.”

Duurzaamheid weegt niet tegen alles op

Ook is de oud-coureur het niet eens met de beweegredenen achter dit experiment. Hij is van mening dat de marginale duurzaamheidwinst niet opweegt tegen het veranderen van een goed functionerend kwalificatieformat. “Al sinds 2010 werkt dat heel goed”, vervolgt Brundle. “We zouden kunnen kijken naar enkel het verminderen van het aantal banden tot elf, en ook naar hoeveel ongebruikte intermediates en wets er worden verspild. Bij andere sporten zoals voetbal en tennis is de basis al decennialang hetzelfde, en dat lijkt de fanbeleving ook niet te verminderen. Het voelt een beetje als ‘als het niet kapot is, repareer het dan niet’.”

In Italië zal er voor een tweede en laatste keer dit jaar geëxperimenteerd worden, alvorens de FIA het format zal evalueren.