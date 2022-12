Enkele weken geleden werd aangekondigd dat Mattia Binotto Ferrari aan het einde van dit jaar gaat verlaten. De Italiaan is al sinds 1995 werkzaam bij de Scuderia, waarvan de laatste vier jaar als teambaas. Ferrari smacht al jaren naar een nieuw kampioenschap, aangezien de laatste dateert uit 2008. In 2021 kende het Italiaanse merk een rampzalig seizoen, waarna Binotto zijn team terug naar de voorhoede leidde. Dit mocht echter niet baten voor Binotto, aangezien Fred Vasseur zijn taken als teambaas volgend jaar over gaat nemen. Vasseur komt over van Alfa Romeo.

Oud-Formule 1-coureur Martin Brundle betwijfelt of Vasseur de meest gekwalificeerde kandidaat is om Binotto op te volgen. “Teambaas van Ferrari zijn is de moeilijkste baan binnen de sportwereld”, vertelt Brundle tijdens een interview met Sky Sports. “Hij heeft een lange geschiedenis binnen de motorsport, met name in de juniorenklassen. Als ik echter naar zijn prestaties bij Alfa Romeo kijk, dan dacht ik niet dat hij op weg was naar een dergelijke topfunctie. We zullen zien of hij het in zich heeft om Ferrari weer de juiste kant op te sturen.”

Goede band met Leclerc

De keuze om Vasseur aan te nemen wordt mogelijkerwijs onderbouwd door de goede relatie die de Fransman heeft met Ferrari-coureur Charles Leclerc. De Monegask maakte in 2018 zijn debuut in de Formule 1 onder zijn bewind, bij het team van Sauber. Eerder werkten de twee ook al samen, namelijk toen Leclerc zijn F3-kampioenschap won bij het team van ART Grand Prix. “Als ze Vasseur hebben aangenomen vanwege zijn goede relatie met Leclerc, dan hebben ze het om de verkeerde redenen gedaan”, antwoordt Brundle op de vraag of de Monegask de onbetwiste leider gaat worden onder Vasseur. “Met Sainz en Leclerc heb je twee coureurs die zich allebei geliefd en ondersteund moeten voelen. Het aanstellen van Vasseur vergroot wel de kans dat Leclerc langer bij Ferrari blijft”, verwacht Brundle.