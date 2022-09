Martin Brundle: “Dit moet De Vries wel een F1-zitje opleveren”

Nyck de Vries moest dit weekend onverhoopt instappen toen Alexander Albon geveld werd door een blindedarmontsteking. Met een negende plaats in de Grand Prix van Italië deed De Vries het maximale in de jacht op een Formule 1-zitje. De 27-jarige coureur uit Sneek staat hoog aangeschreven binnen Mercedes als het gaat om zijn werk, maar tot een plek op de grid kwam het tot nu toe niet. Als het aan Martin Brundle ligt, heeft De Vries meer dan genoeg gedaan om een plek op de grid veilig te stellen.

“Nyck de Vries heeft het uitzonderlijk goed gedaan door op zaterdag bij Williams in te stappen op de plek van Alexander Albon, hopelijk is hij snel weer fit”, schrijft Brundle in zijn column voor Sky Sports. “De Vries kwalificeerde zich goed, hij mocht als achtste beginnen na het toepassen van de straffen, bleef uit de problemen en zat de hele race in een groepje met Fernando Alonso en Pierre Gasly om uiteindelijk de negende plek te pakken en twee WK-punten bij zijn debuut. Hij werd ook nog Driver of the Day. Dat moet hem toch zeker een zitje voor volgend seizoen opleveren.”

Volgens Brundle heeft dat onder meer te maken met een gebrek aan kwaliteit in de juniorklassen. “F1 is een dusdanig wispelturig wereldje, over het algemeen wordt aangenomen dat de huidige kwaliteit van de Formule 2 niet sterk genoeg is en dat sommige teams kijken naar gevestigde coureurs. Ik hoor regelmatig dat er niet voldoende keuze is, maar er is zeker keuze als je iemand de kans geeft. De Vries bracht zijn Williams-wagen tot leven.”

Kwestie van tijd tot Verstappen kampioen is

Die andere Nederlander pakte in Monza zijn vijfde overwinning op rij. De finish achter de safety car had daar nog iets aan kunnen veranderen, al twijfelt Brundle daar ook aan: “Ik denk niet dat Ferrari iets had kunnen doen om hem te stoppen, maar het was wederom duidelijk dat ze daar wel heel erg naar hun coureurs luisterden om de strategie te bepalen. Een vroege stop door een VSC werkte niet voor Leclerc en hij kon niet snel genoeg reageren op de pure snelheid van Verstappen. Ondanks zijn tweede plek was hij zeer teleurgesteld.”

Hij vervolgt: “Het is nu een kwestie van tijd voordat Verstappen de wereldtitel pakt. Het zal misschien Japan of Austin worden, al zou het mathematisch al in Singapore beslist kunnen worden.”