Na acht opeenvolgende wereldtitels bij de constructeurs is Mercedes niet in opperbeste vorm aan de nieuwe cyclus der F1-reglementen begonnen. De Duitse fabrikant is met de W13 voor een gewaagd concept gegaan, dat veel last blijkt te hebben van porpoising. Het gehobbel op de rechte stukken zorgt ervoor dat George Russell en Lewis Hamilton een compromis moeten sluiten met hun afstelling, waardoor downforce en kostbare rondetijd verloren gaat. In de drie races tot dusver heeft Mercedes zich nog geen enkele keer gemengd in de strijd om de overwinning, maar desondanks staat Russell ‘gewoon’ tweede in de WK-stand. Zijn achterstand op leider Charles Leclerc bedraagt echter al 34 punten.

In Melbourne eindigde Russell voor het eerst op het podium als coureur van het fabrieksteam van Mercedes, nadat hij teamgenoot Hamilton voor de tweede race op rij aftroefde. “George Russell had mazzel met de safety car, maar je moet zowel ervoor als erna competitief zijn om te profiteren en dat was hij absoluut”, analyseert Brundle Russells race in Australië. De jonge Brit maakt een goede indruk op de voormalig F1-coureur. "Hij lijkt geen moeite te hebben om Lewis in de kwalificatie of race bij te benen en dat is een indrukwekkend gegeven naast de beste man. George staat tweede in het kampioenschap voor coureurs door sterk en foutloos te rijden en goede betrouwbaarheid. Nu heeft hij snelheid uit de auto nodig om snel een goede stap vooruit te kunnen zetten."

Hamilton ziet zijn naam na drie races terug op de vijfde positie, nadat hij in Melbourne als vierde over de finish kwam. Dat is niet het resultaat waar Mercedes voorafgaand aan het seizoen op gehoopt had, maar is volgens Brundle wél tekenend voor hoe goed het team de schade weet te beperken. “Lewis was teleurgesteld met zijn vierde plek en had problemen met een oververhitte motor, maar het team moet tevreden zijn dat zij hun banden in de eerste helft van de race beter gebruikten dan Red Bull. Het gehele Mercedes-team past ‘de schade beperken’ extreem goed toe.” Tegelijkertijd weet Brundle dat Mercedes nog altijd op achterstand staan: “Er valt nog heel veel terrein goed te maken.”