Brundle vermoedt dat Mercedes FIA tipte over krikincident Alonso

Fernando Alonso kwam in Saudi-Arabië als derde over de finish en leek daarmee zijn honderdste podium in de Formule 1 te pakken. Kort nadat hij zijn trofee in ontvangst had genomen, maakte de wedstrijdleiding echter bekend dat hij een tijdstraf van tien seconden had ontvangen voor het incorrect inlossen van een eerdere tijdstraf. De stewards vielen over de krik aan de achterkant van de bolide, die meteen op zijn plek werd gezet om na de vijf strafseconden aan het werk te kunnen gaan met de pitstop.

Mercedes zinspeelde in de slotfase van de race al op een extra tijdstraf voor Alonso door George Russell aan te moedigen om binnen vijf seconden van de Aston Martin-coureur te blijven. Dat lukte niet, maar met de tien strafseconden voor de Spanjaard schoof de eenmalig Grand Prix-winnaar eventjes op naar de derde plek. Maar hoe kan het dat er pas na de finish een besluit werd genomen over een vergrijp dat ruim 30 ronden voor de finish had plaatsgevonden? "De wedstrijdleiding is op deze mogelijke overtreding van de regels gewezen, vermoedelijk door Mercedes", luidt de analyse van voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle.

Gebeurtenissen rond straf 'beschamend'

De huidige commentator zegt in zijn column voor Sky Sports dat er bij eerdere bijeenkomsten van de diverse teamleiders gesproken moet zijn over of het positioneren van de krik achter de auto onder de noemer 'werken aan de auto' valt. "Er zijn duidelijk verschillende herinneringen over de uitkomst van deze gesprekken, maar tegelijkertijd is het best duidelijk dat zachtjes tegen de voorste krik aanrijden erbij hoort als een auto naar zijn plek in de pits rijdt", vervolgt Brundle, die zich tijdens het verslaan van de wedstrijd al verwonderde over waar de krik aan de achterkant geplaatst was bij het inlossen van Alonso's tijdstraf.

Na de Grand Prix van Bahrein was er al het nodige te doen omtrent het werken aan de auto tijdens het inlossen van een tijdstraf. Esteban Ocon werd in de openingsrace voor dat vergrijp op de bon geslingerd en voor Alonso leek nu hetzelfde te gelden. "Het zorgde voor veel ontevreden mensen en maar een paar blije gezichten", aldus Brundle, die tegen 1.00 uur lokale tijd zag dat de straf werd teruggedraaid en Alonso zijn derde plek terugkreeg. "Tegen de tijd dat Aston had ingebracht dat na gesprekken en eerdere voorbeelden was besloten dat de krikken de auto mogen aanraken, ging de trofee weer terug om Alonso's honderdste podium in F1 te bevestigen. Het is nogal beschamend en dit gaat voor de komende race in Australië opgehelderd worden."

