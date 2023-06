"Mijn felicitaties voor Red Bull en Max Verstappen voor wederom een dominant weekend", trapt Martin Brundle zijn vaste column voor Sky Sports over de Grand Prix van Spanje af. Zondag reed Verstappen voor de vijfde keer dit seizoen als eerste onder de finishvlag door, ruim 24 seconden voor nummer twee Lewis Hamilton en een halve minuut voor George Russell op P3. Bovendien was het na Miami en Monaco zijn derde overwinning op rij. Intussen is Red Bull Racing na de eerste zeven races in 2023 nog altijd ongeslagen. Met de laatste fase van het F1-seizoen 2022 meegerekend, heeft de Oostenrijkse renstal nu zestien van de laatste zeventien races gewonnen.

De zege van Verstappen op het Circuit de Barcelona-Catalunya leek relatief eenvoudig tot stand te komen. De basis voor de winst legde de Nederlander op zaterdag door met een machtige eerste ronde in Q3 de pole-position te pakken. Die ronde bleek dermate goed dat hij zijn tweede run niet eens hoefde af te maken en toch met een halve seconde voorsprong de snelste tijd in handen hield. Op zondag had Brundle al snel het idee dat de race de kant van Verstappen op zou vallen. "Buiten een verkeerd getimede safety car, een rode vlag, regen of betrouwbaarheidsproblemen gerekend, was het redelijk duidelijk wie er ging winnen toen de RB19 na de eerste chicane zonder schade aan de leiding ging. Hij stond op pole-position, leidde iedere ronde en pakte de snelste ronde, terwijl hij ook zijn veertigste overwinning claimde."

Helemaal van een leien dakje liep het echter niet voor Verstappen. Zo liet hij via de boordradio blijken dat hij niet echt te spreken was over het gevoel op de harde band tijdens zijn tweede stint van de race. Ook moest hij tegen het einde van de race oppassen voor track limits, al wist hij desondanks toch nog de snelste ronde van de race te rijden. "De enige die de Red Bull vooraan uitdaagde, was witte verf", concludeerde Brundle dan ook over de race van Verstappen. "Hij wist drie keer de track limits te overschrijden en kreeg daarom een waarschuwingsvlag, terwijl hij zich blijkbaar alleen op zijn eigen zaken concentreerde, namelijk dat hij er opnieuw met het kampioenschap vandoor gaat."

