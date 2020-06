Brundle verwacht ‘zeer sterk’ Verstappen en Red Bull in Oostenrijk

Nadat de eerste tien races van het Formule 1-seizoen 2020 niet door konden gaan door het coronavirus, gaat het kampioenschap komend weekend van start in Oostenrijk, waar een tweetal wedstrijden achter gesloten deuren worden verreden alvorens de grens met Hongarije wordt overgestoken voor een race op de Hungaroring zonder publiek. Voor Verstappen zijn er mindere plekken om aan het seizoen te beginnen. De laatste twee edities van de Oostenrijkse Grand Prix waren immers een prooi voor de Nederlander en in Hongarije behaalde hij vorig jaar zijn eerste pole-position, om een dag later de race net de zege aan Lewis Hamilton te moeten laten.

“Ik denk dat ze zeer sterk zullen zijn”, antwoordde Brundle in gesprek met onder andere Motorsport.com op de vraag of Verstappen en Red Bull de favorieten zijn voor de eerste races van het seizoen. “Misschien hebben ze tijdens de wintertests in februari ook niet hun volledige potentie getoond. We weten echter dat die eerste twee races Red Bull in de kaart spelen.”

Red Bull mag in het recente verleden dan goede resultaten hebben behaald in Oostenrijk en Hongarije, de voorbije jaargangen worden gekenmerkt door een wat mindere seizoensstart van het team uit Milton Keynes. Met dat in het achterhoofd mag Mercedes niet worden uitgevlakt voor de eerste races van 2020, meent Brundle. “Als je naar de zeer dicht opeengepakte kalender van dit jaar kijkt, dan wil je als team er vanaf de eerste race meteen staan. Je wil op het circuit verschijnen en meteen een snelle en betrouwbare auto hebben, en je wil een wagen hebben die het op verschillende circuits goed doet. En in dat opzicht zou je ook wat geld moeten zetten op Mercedes.”

“Wat Max betreft, ik vroeg hem in een interview: ‘Kunnen jullie het kampioenschap winnen?’ En hij reageerde: ‘Ik kan die vraag beter beantwoorden na de eerste drie races.’ Ik vond dat erg specifiek, want de eerste twee circuits bevatten niet echt snelle bochten, zoals je die op Silverstone of Spa bijvoorbeeld hebt”, aldus Brundle. Als Verstappen gelijk één of meer races weet te winnen, is er volgens de Brit dus een realistische kans dat de Nederlander dit jaar voor de titel kan gaan. “Ik denk dat Honda ook een belangrijke rol zal spelen qua hoe zij de motor verder ontwikkelen”, vervolgde Brundle. En in dat opzicht was er maandag goed nieuws: Honda neemt namelijk een verbeterde motor mee naar de eerste race in Oostenrijk.

'2020 geen inkoppertje voor Hamilton'

Met de stelling dat het Formule 1-seizoen 2020 een walk-over wordt voor Hamilton, is Brundle het dus ook niet eens. Niet alleen Verstappen kan een zevende titel voor de Brit in de weg staan, ook zijn naaste collega bij Mercedes zou wel eens een bedreiging kunnen vormen, denkt Brundle. “Nee, het wordt geen inkoppertje voor Lewis. Ferrari en Red Bull zullen volgens mij sterk zijn, net als zijn teamgenoot. Valtteri Bottas lijkt extreem goed in zijn vel te zitten, afgaande op een gesprek dat ik met hem had in februari en wat hij op zijn sociale media plaatst. Vorig jaar ging hij door een echtscheiding, waar we op dat moment niets vanaf wisten. Maar hij lijkt zijn draai weer te hebben gevonden. En hij heeft bijna niets te verliezen dit jaar. Hij weet dat Esteban Ocon en George Russell klaar staan om zijn plek in te nemen. Ik denk dat Bottas behoorlijk sterk zou kunnen zijn dit jaar.”

Al het voorgaande neemt niet weg dat Hamilton wel als favoriet moet worden gezien. “Gezien de aard van het kampioenschap moet je meteen snel en betrouwbaar zijn, maar ook coureurs hebben die elk weekend op de top van hun kunnen presteren. En dan heb je het toch al gauw over Lewis Hamilton en Mercedes. Zij moeten wel de favoriet zijn aan het begin van het seizoen, helemaal als je kijkt naar de wintertests. Maar ik ben ervan overtuigd dat Red Bull daar een beetje verstoppertje heeft gespeeld. Ik weet alleen niet in welke mate zij dat hebben gedaan. Maar als je je spaargeld ergens op zou moeten inzetten, dan zou je toch voor Lewis gaan. Maar een inkoppertje wordt het niet.”

De Britse Formule 1-fans kunnen vanaf 5 juli elke race live op Sky Sports F1 en NOWTV zien.

Met medewerking van Oleg Karpov