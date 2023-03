Nadat de wintertests al goed verliepen begon Red Bull Racing als de favoriet aan het eerste Grand Prix-weekend van 2023. Op het Bahrain International Circuit maakte het team de status als topfavoriet meer dan waar: in de kwalificatie werd de gehele eerste startrij opgeëist door Max Verstappen en Sergio Perez, die een dag later ook als eerste en tweede over de finish reden in Sakhir. Een bijzondere prestatie voor Red Bull, dat tijdens de GP van Abu Dhabi in 2013 voor het laatst de hele eerste startrij bevolkte en dat om wist te zetten in een dubbelzege. "Dat is eigenlijk een verrassing, gezien hun relatieve dominantie van vorig jaar", zegt Martin Brundle daarover in zijn column voor Sky Sports.

De voormalig Formule 1-coureur, die tegenwoordig als commentator voor de Britse zender werkt, erkent dat het niet allemaal even soepeltjes verliep voor Red Bull. Zo kampten beide auto's met een probleem met de versnellingsbak en waren er voor de start van de race wat onderdelen vervangen. "Desondanks reed Verstappen met gemak vooraan. Het is niet lastig voor te stellen dat hij met gemak tien seconden meer voorsprong had kunnen nemen als dat nodig was, en wellicht nog wel meer", vervolgt Brundle. "Ik weet zeker dat ze de motor geknepen hebben om de modus met meer vermogen te bewaren voor een andere keer. En Max had de race naar believen kunnen winnen, wat ze ook deden qua strategie."

'Ongeslagen seizoen valt niet uit te sluiten'

Bovendien zat het niet alleen qua snelheid goed bij Red Bull, maar ook de bandenslijtage had het team goed onder controle. Daar waar de concurrentie bij hun tweestopper gebruik maakte van twee sets harde banden en één set softs, kon de Oostenrijkse formatie precies het omgekeerde doen. De conclusie van Brundle is dan ook duidelijk: "Dit was een verpletterende prestatie." Is Bahrein dan een voorbode van een ongeslagen seizoen van Red Bull, zoals George Russell na de race opperde? "Dat was misschien een wat emotionele en teleurgestelde reactie, maar je kan het niet uitsluiten op basis van het bewijs dat we tot dusver hebben gezien", aldus Brundle. "Een geweldige auto is een geweldige auto, ongeacht je op Monza of Monaco rijdt. Er is heel wat voor nodig om ze te verslaan, niet in de laatste plaats in de kalme, moeiteloos snelle en inmiddels zeer ervaren handen van Verstappen."

Van de straf voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021 lijkt Red Bull tot dusver in ieder geval weinig te merken. De verwachting is dat dit later in het seizoen meer invloed gaat hebben als de doorontwikkeling van de bolide op gang moet komen, maar Brundle verwacht dat de gevolgen beperkt blijven. "Die beperkingen maken niet zoveel uit als je al begint met een geweldige auto. Het enige scenario waarin zij last zouden hebben, is als ze brandjes moeten blussen en in de achtervolging moeten. Dat is duidelijk niet het geval", legt hij uit. "Maar het staat buiten kijf dat de betrouwbaarheid, foutjes van de coureurs, safety cars en regen op een gegeven moment voor wat instabiliteit gaan zorgen."

