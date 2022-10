Brundle prijst Max Verstappen: "Is dit F1-seizoen oppermachtig"

Max Verstappen beleeft voorlopig zijn meest dominante Formule 1-seizoen en bekroonde dit in Japan met de wereldtitel. De zegeteller van de regerend kampioen staat al op twaalf stuks. Hij kan zelfs het record van Sebastian Vettel evenaren, die scoorde in 2013 dertien zeges. De dominantie is ook de altijd kritische Martin Brundle niet ontgaan. De Formule 1-analist van Sky Sports heeft echter niets meer dan lof voor het optreden van de Red Bull Racing-coureur. "Hij was fantastisch dit seizoen", trapt de Brit af. "Lewis Hamilton had natuurlijk de auto niet. Ferrari wel, maar maakte het zichzelf moeilijk. Ondanks een beroerde start voor Max met twee uitvalbeurten in de eerste drie races is hij echt oppermachtig geweest."

In de Grand Prix van Japan stond Verstappen slechts één keer onder druk. Dat was kort na zijn slechte start. Charles Leclerc plaatste diens Ferrari F1-75 aan de binnenzijde nog op het rechte stuk van start-finish. Bij het ingaan van de eerste twee bochten behield de Monegask zijn lijn, ook Verstappen week niet af. De Red Bull-coureur liet de RB18 staan en sloeg de aanval van zijn grootste titelconcurrent af. Brundle neemt zijn petje af voor die actie. "Zijn move aan de buitenkant in de eerste twee bochten was buitengewoon. Het demonstreerde alles wat je moet weten over zijn talent en zijn gevoel achter het stuur. Je moet in de eerste twee bochten op Suzuka min of meer twee auto's besturen als je daar in de regen op intermediates rijdt. Je moet rekening houden met de auto aan de binnenkant en hoeveel die ongeveer kan glijden. Daarnaast moet je je eigen wagen besturen, erom denken hoeveel ruimte je hebt en rekening houden met het feit dat je ook nog kan glijden. Hij zat er echt bovenop aan de buitenkant en hield alles onder controle."

Volgens de voormalig Formule 1-coureur van onder meer Tyrrell, Williams en McLaren gaf die actie Verstappens seizoen in een notendop weer. "Dat vatte voor mij eigenlijk Max zijn seizoen samen als het gaat om zelfvertrouwen, zijn racevermogen en hoe comfortabel hij wel niet is in de auto en met zijn team. Hij was dominant. Het was een kwestie van tijd tot hij wereldkampioen zou worden. Helaas gebeurde dat wel net na de finish van de race", besluit Brundle.

Video: Een overzicht van het Formule 1-seizoen 2022 van Max Verstappen