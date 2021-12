Brundle: “Verstappen moet aan zijn manier van rijden gaan denken”

Lewis Hamilton en Max Verstappen streden tijdens de GP van Saudi-Arabië opnieuw om de overwinning en niet voor het eerst leverde het gevecht controverse op. De eerste inhaalactie van Verstappen op Hamilton vond buiten de baan plaats en dus moest de coureur van Red Bull Racing de tweede herstart achter zijn concurrent plaatsnemen. Later in de race deed Hamilton een inhaalpoging in de eerste bocht, maar Verstappen verdedigde zich toen met hand en tand en stak de bocht af om de leiding te behouden. Dat leverde hem uiteindelijk een tijdstraf van vijf seconden op.

Het dieptepunt volgde in de 37e ronde. Verstappen wilde Hamilton voorbij laten gaan om een straf te voorkomen, maar de zevenvoudig kampioen begreep de hint niet en reed achter op de RB16B. De stewards oordeelden dat de Nederlander daarbij te hard op de rem ging staan en kreeg daarvoor tien seconden tijdstraf. Uiteindelijk zou Hamilton de race op zijn naam schrijven, met op de baan zes seconden voorsprong op zijn WK-concurrent.

'Hamilton erg op zijn hoede voor Verstappen'

“Er zijn mensen die zonder enig compromis rijden en ik denk dat Max een van hen is. Maar hij heeft geweldige skills, is echt briljant en het is spannend om naar te kijken”, oordeelde Damon Hill na de race bij Sky Sports News. De wereldkampioen van 1996 lijkt niet veel problemen te hebben met de agressieve manier van racen van Verstappen, die hem naast kritiek ook veel fans oplevert. “Ik denk dat Lewis, degene die ermee om moet omgaan, nu erg voorzichtig is. Hij is niet geïntimideerd, maar hij is erg op zijn hoede voor Max en dat is waarschijnlijk ook terecht. Hij heeft veel stevig verdedigen van Max te verduren gehad. Het is niet de stijl van Lewis, maar wel die van Max en Max drijft alles tot het uiterste. Het gaat om de wereldtitel, beide coureurs willen het enorm graag en er zullen altijd tranen vloeien.”

Sky Sports-commentator Martin Brundle is minder positief over het optreden van Verstappen op het Jeddah Corniche Circuit. Op zich heeft de voormalig F1-coureur geen problemen met stevige duels, maar de manier van verdedigen van de 24-jarige WK-leider in enkele gevechten met Hamilton ging hem te ver. “Ik denk dat Verstappen aan zijn manier van rijden moet gaan denken. Het was ditmaal gewoon te veel. Je hebt agressief, vastberaden en pittig racen en je hebt wat we in Jeddah zagen, wat gewoon te veel was.”

Lewis Hamilton toonde zich na afloop van de race in Saudi-Arabië al kritisch en stelde dat Verstappen “over de limiet” ging. Drievoudig Grand Prix-winnaar Johnny Herbert sluit zich daarbij aan. “Dit zorgt een beetje voor een nare smaak in de mond. Ik denk dat het simpelweg laat zien wat Max bereid is te doen om te proberen deze wereldtitel te pakken”, vertelde Herbert. “Ik sluit me aan bij Lewis. Ik hou ervan van wat Max doet op het circuit, maar hij zoekt echt de limiet op en soms gaat hij daarbij te ver.”