Brundle: "Verstappen agressiever bij Hamilton dan bij Leclerc"

Ferrari-coureur Leclerc zou de race winnen, de eerste zege voor de Italianen in 2,5 jaar tijd. Daarvoor moest de Monegask afrekenen met regerend wereldkampioen Verstappen. De Nederlander in dienst van Red Bull viel vlak voor het einde uit, net als teamgenoot Sergio Perez. Mogelijk was er een defect met de standaard FIA-brandstofpomp, hoewel er ook andere geluiden klinken.

Het gevecht tussen Ferrari en Red Bull kon Brundle wel bekoren. "Het was erg interessant om te zien hoe die twee elkaar aan het bestoken waren", schrijft de voormalig F1-coureur in zijn column voor Sky Sports over het duel na de eerste pitstop dat drie ronden duurde. "Max ging er aan de binnenkant van bocht 1 voorbij, nadat hij had geprofiteerd van een slipstream, een wijd openstaande achtervleugel met DRS, een geweldige snelheid op het rechte stuk en laat remmen. Charles keek continu in zijn spiegels en rekende al op het onvermijdelijke. Daarna deed hij het heel slim door na het DRS-punt de tweede wagen te zijn, zodat hij ook zijn vleugel kon openzetten richting bocht 4. Dit gaf hem de leiding terug", aldus de ex-coureur van onder meer McLaren, Benetton en Jordan.

'Agressiever bij Hamilton'

De manier waarop Verstappen daarbij verdedigde, viel Brundle ook op. "Dat was hard, maar heel fair. Hij was aanzienlijk minder agressief dan bij Hamilton vorig jaar. Het wordt fascinerend om te zien hoe dit verder gaat uitpakken in de loop van het kampioenschap." Brundle denkt dat Verstappen met de snelheid van de Red Bull had kunnen winnen in Bahrein. "Kijkend naar hun pure racetempo en de data van hun lange runs hadden ze een voorsprong qua snelheid en waren zij het te kloppen team in de race."

Maar Brundle kan zeker leven met de uitslag: een één-twee voor Ferrari met Carlos Sainz op de tweede plaats. "De F1 is op een betere plek als Ferrari competitief is. Vorig jaar deden ze niet mee om te titel en daardoor konden ze veel tijd en middelen vrijmaken voor het nieuwe tijdperk met de nieuwe regels. Dit hebben ze optimaal benut. Kijkend naar hoe goed Alfa Romeo [zesde en tiende] en Haas [vijfde en elfde] gingen in Bahrein, en de eigen dubbelfinish, dan zit het met de Ferrari-krachtbron wel goed." Maar de Brit waarschuwt dat constructeurskampioen Mercedes niet te vlug moet worden afgeschreven. "De W13 is voor mij vanuit technisch oogpunt een schoonheid. Ik denk dat ze met een paar aerodynamische updates gewoon weer mee gaan doen met Ferrari en Red Bull. Ik twijfel er niet aan dat ze snel terugslaan."

Brundle vindt de nieuwe wagens sowieso prachtig. "Zowel stilstaand als op de baan, hoewel misschien een tikkeltje zwaar in langzame bochten. Het is ook duidelijk dat de rijders dichter op elkaar kunnen zitten. Er zitten ook nog steeds veel aerodynamische snufjes op en ze zijn ontzettend snel. Weliswaar rijden ze niet de verf van elkaar af of wordt er continu ingehaald zoals in de Formule Ford, maar dat is prima zolang er maar mooie inhaalacties en counters blijven. Zoals van Leclerc en Verstappen afgelopen zondag."