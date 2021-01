Brundle: Tien titels en 150 zeges ‘absoluut haalbaar’ voor Hamilton

In 2020 zorgde Lewis Hamilton ervoor dat de recordboeken van de Formule 1 herschreven moesten worden. Onaantastbaar geachte records als de zeven wereldtitels en 91 Grand Prix-zeges van Michael Schumacher werden door de Brit geëvenaard of zelfs overtroffen. Ondanks het missen van een race vanwege het coronavirus werd Hamilton voor de zevende keer wereldkampioen en dat deed hij drie races voor het einde met een masterclass in de regen in Turkije. Voor Brundle is die prestatie tekenend voor hoe sterk zijn landgenoot de afgelopen jaren is geweest.

“Wat Lewis in de afgelopen jaren zo uitzonderlijk heeft gemaakt is hoe weinig fouten hij maakt, hoe compleet en clean hij is. Hij is een nette coureur en dat is een heel belangrijk punt”, analyseert Brundle voor Sky Sports F1. Hij ziet een ongekende werklust en motivatie bij Hamilton. “Het is heel indrukwekkend om dat te behouden met al dat succes, geld en zo’n goed gevulde prijzenkast. En hij maakt simpelweg nooit een fout: in directe gevechten, in kwalificaties… Hij is 35, maar het lijkt alsof hij 25 is. Hij blijft gewoon op dit niveau staan, zowel mentaal als fysiek.”

“Zijn zicht, zijn reacties, niets is minder geworden. Zodra je minder goed begint te worden, bevind je je op een helling. Daar lijkt hij nog niet aan begonnen.” Als voorbeeld haalt Brundle Schumacher aan: “Michael was in de veertig toen hij met pensioen ging en hij begon veel fouten te maken. Dat geldt voor de meesten - je begint uiteindelijk te crashen en je weet niet waarom dat gebeurde. Zo lijkt het momenteel ook te gaan bij Sebastian [Vettel]. Lewis heeft dat punt niet bereikt en niemand is vooralsnog aan hem gewaagd.”

Doordat de F1-teams om de kosten te drukken maar weinig mogen veranderen aan hun bolides voor het seizoen 2021 lijken Mercedes en Hamilton ook voor de nieuwe jaargang de favorieten. Dat ziet Brundle ook zo, maar hij durft zelfs iets verder te kijken. Hij denkt dat de ongekende zegereeks van Hamilton voorlopig nog niet voorbij is. “Van wie denk je dat hij in 2022 het beste pakket en de meeste bronnen heeft? Of zelfs in 2026?”, stelt hij een retorische vraag. “Ik denk dat tien kampioenschappen en 150 overwinningen absoluut haalbaar is.”