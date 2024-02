Voor het Formule 1-team van Mercedes en Lewis Hamilton gaat 2024 een heel bijzonder jaar worden. De coureur verlaat na een zeer succesvolle samenwerking de Duitse renstal om zijn geluk bij Ferrari te beproeven. De timing van het nieuws van de overstap zo vlak voor het seizoen was hoogst opmerkelijk, maar in de Sky F1 Podcast stelt analist Martin Brundle dat hij zeker weet dat Hamilton het komende seizoen zijn uiterste best gaat doen. "Ik twijfel er niet over dat hij tot de laatste ronde tijdens de laatste race Abu Dhabi alles geeft voor Mercedes-Benz", aldus de voormalig F1-coureur.

Volgens Brundle helpt het ook dat Hamilton de afgelopen jaren enorm loyaal was aan Mercedes. De naam van de recordkampioen werd al vaker in verband gebracht met Ferrari, maar tot begin februari hield hij de boot altijd af. Brundle denkt dat vanwege het loyaliteitsgevoel Hamilton in 2024 geen gas terugneemt. "Hij heeft dat stuur in handen en rijdt in hun overall. Hij vertegenwoordigt de 1500 mensen die voor het team werken", aldus de 64-jarige Engelsman. "Als iedereen slim is, en ik denk dat daar alleen maar slimme mensen werken, dan gaan ze dit zien als een afscheidstournee. Ze hebben namelijk zo'n enorm goede relatie gehad. Ik denk dat ze dit zo moeten zien. Dan mogen ze bij het afscheid tegen hem zeggen dat ze hopen dat hij verliest bij Ferrari!"

Het enige waar Brundle zich een klein beetje zorgen over maakt, is de dynamiek bij Mercedes. Door het naderende afscheid zou het logisch zijn dat Hamilton na verloop van tijd niet overal meer bij betrokken wordt en dat teamgenoot George Russell meer inspraak krijgt. "Er gaat een moment komen dat Lewis niet meer voor alle meetings wordt uitgenodigd en niet meer weet welke ontwikkelingsstappen eraan komen", vertelt de analist. "Het team gaat - bewust of onbewust - meer de kant van George kiezen. Dat moeten ze wel doen."