Martin Brundle legt uit waarom geruchten over Max Verstappen en McLaren geen verrassing zijn

Voormalig Formule 1-coureur en Sky Sports-analist Martin Brundle heeft de recente stroom speculaties die viervoudig kampioen Max Verstappen in verband brengen met een overstap naar McLaren van de hand gewezen, en benadrukt dat zulke paddockgeruchten standaardpraktijk zijn binnen de serie.

Ondanks dat hij tot eind 2028 een contract bij Red Bull heeft, wordt Verstappen in verband gebracht met mogelijke overstappen naar McLaren en Mercedes. De Nederlander is er ook open over geweest dat hij mogelijk stopt als hij geen plezier beleeft aan de nieuwe reglementen.

Voor Brundle zijn deze verkennende gesprekken "part and parcel" van de F1-paddock.

"Er zijn de top vier teams – Mercedes, Ferrari, McLaren en Red Bull. Het is je taak als rijdersmanager om rond te kijken, het is je taak als teambaas om hetzelfde te doen," legde Brundle uit tijdens de uitzending van Sky Sports F1.

"Max Verstappen is de beste coureur op de grid, naar mijn mening, op dit moment. Hij is nog altijd de snelste en de meest consistente en maakt de minste fouten.

"Als hij misschien bij Red Bull weg zou kunnen springen… mijn hemel, ze wilden het management van Red Bull torpederen, Team Verstappen, en dat hebben ze inderdaad heel goed gedaan. Ze begonnen met Christian en vanaf daar is het alleen maar doorgegaan.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Ik denk dat ze een beetje te goed werk hebben geleverd met het uit de weg willen ruimen van enkele mensen bij Red Bull, Team Verstappen.

"Maar het is ieders taak. Het is een heel kleine wereld daar beneden. We zitten om het weekend altijd op dezelfde 400 meter beton en asfalt, het is hun taak om te ontdekken wie beschikbaar is.

"En Ron Dennis was hier vroeger geniaal in, hij had vroeger 12 van ons aan de telefoon, en we dachten allemaal dat we een kans hadden om in de McLaren te komen, en het enige wat hij deed was gewoon kennis opzuigen die hij tegelijkertijd verzamelde bij de coureurs van alle andere teams. Dus het hoort erbij in deze kleine wereld waarin we zitten."

Foto's van de Britse GP - vrijdag