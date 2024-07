Max Verstappen stond tijdens de Grand Prix van Hongarije flink in de schijnwerpers. Niet vanwege een mooie actie of zijn dominantie, maar door het gevloek en getier via de boordradio aan het adres van zijn engineer en het team. Dat viel bij Sky F1-analist Martin Brundle in verkeerde aarde: “Er was veel gepiep nodig bij de radioberichten van Max, die zijn trouwe engineer en vriend Gianpiero Lambiase en het team dat hem al zijn raceoverwinningen en drie - en waarschijnlijk binnen afzienbare tijd vier - wereldkampioenschappen heeft bezorgd, uitfoeterde”, schrijft de Brit in zijn column bij Sky Sports. “Ik zeg altijd dat je niet kunt kiezen wat je leuk vindt aan sporters van wereldklasse. Ze komen als totaalpakket, dat bijdraagt aan hun succes. Ik ben groot fan van Max als coureur en als persoon, ik heb ontzag voor zijn talent, maar ik zou willen dat hij het team niet op die manier zou behandelen. Zijn nalatenschap zou sportiever moeten zijn, maar we kennen allemaal de twee woorden bestaande uit slechts zeven letters, wat zijn reactie zou zijn op dat statement.”

Ook de aanrijding van Verstappen met Lewis Hamilton kwam aan bod in de column: "Lewis heeft een ander draaiboek als hij in gevecht is met Max", aldus Brundle. "Dat is iets wat hij, zoals we allemaal weten, op de harde manier geleerd heeft. Hij zocht de grenzen op met de plaatsing van zijn auto, iets waar Max maar al te graag op wees. Uiteindelijk, en op de een of andere manier onvermijdelijk, zag de gefrustreerde Max zijn kans schoon en viel hij Lewis aan, die al begonnen was om in te sturen. Max remde zo laat en blokkeerde en verloor enigszins de controle, en de stewards vonden dat Lewis wat meer ruimte had kunnen laten. Het werd allemaal afgedaan als een race-incident."

Video: Het incident tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in beeld