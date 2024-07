Na Max Verstappen, Carlos Sainz, Lando Norris, Charles Leclerc en George Russell won Lewis Hamilton afgelopen weekend op Silverstone als zesde coureur dit seizoen een Formule 1-race. Het is een opvallende trend, want in 2023 hadden we maar drie verschillende racewinnaars in een heel seizoen. Volgens Martin Brundle is dit dan ook een signaal dat het een spannende tijd gaat worden in de koningsklasse van de autosport. "Ik twijfel er niet aan dat we de komende achttien maanden epische races in F1 zien", vertelt de analist bij Sky F1.

Hamilton voegde zich dus in Silverstone bij de winnaars van dit seizoen, maar Brundle denkt dat er ook een aantal andere coureurs kanshebber waren. "De Mercedes van Russell verloor in ronde 33 waterdruk, waardoor hij jammer genoeg moest opgeven", begint de voormalig F1-coureur aan zijn opsomming. "Om welke reden dan ook besloot McLaren niet de double stack door te voeren. In plaats van Oscar Piastri een gat te laten houden van een paar seconden lieten ze hem een ronde doorrijden. Gezien de pace op de mediums in de slotfase was hij de tweede coureur die een zege had kunnen pakken. Hij werd slechts vierde."

De andere McLaren-coureur Norris had ook kansen op een overwinning, maar daar maakte de renstal weer tactische fouten. "In ronde 39 ging hij naar binnen voor slicks, een ronde later dan Hamilton en Verstappen. Daar schoot hij door in zijn pitbox. Dat kostte veel tijd", legt Brundle uit. "Om het erger te maken gaven ze hem de optie om op nieuwe hards - om Verstappen te coveren - of gebruikte softs - om Hamilton te coveren - te gaan rijden, terwijl ze twee ongebruikte setjes mediums hadden. Norris koos voor de softs, maar dit zou gezien alle omstandigheden geen optie mogen zijn."

Verstappen kwam tekort

In het rijtje met kanshebbers voor de zege ontbreekt de naam van Verstappen. Brundle legt uit waarom hij de Nederlander er niet bij zet. "Hij miste de snelheid op de droge baan en dacht zelf ook dat hij vijfde of zesde zou worden, maar hij gaf niet op en ging op de nieuwe harde band goed in de achtervolging op Norris en Hamilton", aldus de analist. "Max is niet de vierde coureur die had kunnen winnen, want hij was al blij verrast met P2. Hij breidde zijn voorsprong weer uit en staat nu 84 punten voor."

Wie is dan wel de vierde kanshebber? "Die won de race op een schitterende manier. Hamilton had een perfecte bandenmanagement en won zo voor de negende keer op Silverstone, zeventien jaar na zijn eerste op dat circuit", benoemt Brundle. "Hij staat nu op 104 overwinningen en 199 podiumplaatsen."

