Brundle had graag sprintraces met reversed grid gezien in 2020

Voorafgaand aan de uitgestelde seizoensstart van 2020 werden meerdere ideeën geopperd die de Formule 1 mogelijk spannender kunnen maken. Dit jaar werd door de double headers op hetzelfde circuit namelijk gezien als een ideaal moment om met dergelijke ideeën te experimenteren. Een van de voorstellen was de introductie van een kwalificatierace met reversed grid op zaterdag, waarmee de startopstelling voor zondag te bepalen. Het idee kwam er niet door, maar tijdens de Italiaanse GP van afgelopen weekend kreeg de sport wel een voorproefje van hoe het raceverloop eruit zou kunnen zien na een kwalificatierace met reversed grid.

Dat was dan ook precies waar Martin Brundle aan moest denken toen hij vanuit het commentaarhok van Sky Sports verslag deed van de race op Monza. De door Pierre Gasly gewonnen race kende namelijk een verrassend wedstrijdverloop, waarbij de topteams steken lieten vallen en een inhaalrace moesten rijden. “Toen ik normaal vooraan meerijdende auto’s uit positie zag die zich door het veld worstelden, moest ik meteen denken aan de zaterdagse kwalificatieraces met reversed grid, om daarmee de grid te bepalen voor de hoofdrace”, vertelde Brundle in zijn column voor Sky Sports.

Brundle had het dan ook zien zitten als er in 2020 wél werd geëxperimenteerd met een kwalificatierace. “Dit zou de kleinere teams vooraan tijdelijk wat lucht geven, zou teams dwingen om auto’s te ontwerpen die beter zijn in inhalen in plaats van geoptimaliseerd voor snelheid, en het zou zorgen voor fascinerende actie die je niet wil missen. Dezelfde auto en dezelfde coureur zouden het kampioenschap winnen, maar dat gebeurt op een later moment en niet met zo’n grote marge. Laten we het op zijn minst proberen op een geschikt circuit, zoals we ook een tweedaagse meeting op Imola en een andere lay-out voor het circuit in Bahrein proberen.”

Brundle is niet de enige die pleit voor de invoering van kwalificatieraces. F1-baas Ross Brawn deed maandag hetzelfde in zijn column op de website van de Formule 1. De voormalig technisch directeur van onder andere Ferrari en teambaas van Brawn GP en Mercedes stelt dat het onderwerp nu op de agenda staat om besproken te worden, met mogelijk een introductie in 2021.