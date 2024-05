De Formule 1-race door de straten van Monaco heeft de afgelopen jaren weinig spektakelstukken opgeleverd en de 70ste editie van deze Grand Prix vormde geen uitzondering. Na de herstart in ronde 2 van 78 veranderde er helemaal niks aan de volgorde van de top-tien. Zo won Charles Leclerc eindelijk zijn thuisrace na een dramatische reeks terwijl Oscar Piastri en Carlos Sainz in slagvolgorde mee mochten naar het podium. Na afloop van de race klonk er veel kritiek vanuit de coureurs. Max Verstappen grapte tijdens de race nog dat hij een kussen had moeten meenemen terwijl Lewis Hamilton er zeker van was dat een deel van de fans in slaap was gesukkeld tijdens de race.

Oud-Formule 1-coureur Martin Brundle ziet in die opmerkingen wel wat ironie. "Hamilton zei dat het een van de ergste races was waar hij deel van heeft uitgemaakt en Verstappens kussenpraat was pijnlijk toen hij zei dat hij er een had willen hebben om te kunnen slapen tijdens de race", schrijft Brundle in zijn column voor Sky Sports F1. "De grote ironie is dat deze twee coureurs er niks om gaven dat wij moesten toekijken hoe zij meedogenloos races en kampioenschappen wonnen, maar ze hadden gelijk: het was op zijn zachtst gezegd mat."

Wat de spanning in de race niet hielp, was dat de coureurs na de crash van Sergio Pérez, Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg van banden konden wisselen tijdens de rode vlag. Daardoor voldeden de meeste coureurs al aan het bandenreglement en was het een kwestie van de finish halen op één set banden - zonder pitstop te maken dus. Enkele coureurs maakten wel een pitstop, maar veel wisselingen leverde het niet op.

"Het slechts mogelijke scenario is een rode vlag in de openingsronde op een dag waar twee van de drie bandencompounds de volledige afstand van 78 ronden kunnen afwerken", merkt Brundle dan ook op. Volgens de Britse commentator was verstandig van de teams om tijdens de rode vlag van banden te wisselen. "Dit creëerde een scenario waarin Ferrari, met Leclerc voorop en Sainz op P3, hun tempo naast die van Russell - een coureur die ze na enkele ronden niet meer in hun spiegels zouden zien - op P5 legden. Zij voorkwamen zo dat er een mogelijkheid zou ontstaan voor de McLaren van Lando Norris om een pitstop te maken. Na de tweede staande start bleef de top-tien voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 exact hetzelfde."