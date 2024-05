Brundle: Interne kwesties doen afbreuk aan prestaties Red Bull F1

Er is dit Formule 1-seizoen het nodige te doen geweest om Red Bull Racing. In de eerste races was de renstal met Max Verstappen en Sergio Pérez nog dominant, maar de krantenkoppen gingen vooral over de interne gebeurtenissen. Zo was er eerst het onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner, daarna volgde onder meer de bekendmaking van het vertrek van ontwerper Adrian Newey. Red Bull heeft dus enkele roerige maanden achter de rug en dat is ook terug te zien in de verrichtingen van de formatie op de baan.

"Persoonlijk bestaat er voor mij geen twijfel over dat de interne gebeurtenissen bij Red Bull afbreuk hebben gedaan aan hun recente prestaties", constateert voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle na de Grand Prix van Monaco in zijn column voor Sky Sports. In het prinsdom leverde Red Bull het slechtste weekend van het seizoen tot dusver af. Verstappen kwam niet verder dan de zesde plaats, teamgenoot Pérez was na twee bochten al toeschouwer na een stevige crash met Kevin Magnussen. Het zorgt zonder twijfel voor revanchegevoelens bij het team, vermoedt Brundle. "Ze zullen er enorm op gebrand zijn om de volgende keer in Montréal weer normaal te presteren."

Een goede prestatie in Canada is van groot belang voor Red Bull, dat Ferrari en McLaren de afgelopen races steeds dichterbij heeft zien komen. In Monaco zegevierde Charles Leclerc, voor Oscar Piastri, Carlos Sainz en Lando Norris. Het is de tweede keer in drie races dat Red Bull niet wint en daardoor zijn de verschillen in de kampioenschappen behoorlijk geslonken. "Ferrari en McLaren zijn in goede vorm, beide teams en rijdersduo's zien er samenhangend, gefocust en goed gestructureerd uit", ziet Brundle dan ook. De concurrentie nadert Red Bull dus: "Ze zullen in zowel het coureurs- als het constructeurskampioenschap zeker in de spiegels moeten kijken. Met nog zo veel races voor de boeg lijkt het spel op de wagen."

Verstappen gaat na acht Grands Prix nog altijd aan de leiding van het kampioenschap, al bedraagt zijn voorsprong op Leclerc nu nog maar 31 punten. Norris staat daar op de derde plek weer 25 punten achter. Bij de constructeurs voert Red Bull het klassement nog aan, maar Ferrari is het team tot op 24 punten genaderd.