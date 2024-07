Een zinderende slotfase van de Oostenrijke Grand Prix kende het eerste kantelpunt in de strijd tussen Verstappen en Norris. Beide kemphanen zijn elkaar dit seizoen al vaker tegengekomen, maar tot een climax als deze kwam het nog niet. Het was het resultaat van een rondenlang gevecht, waar er over en weer alles uit de kast werd gehaald om de overwinning in de wacht te slepen. Uiteindelijk wees de wedstrijdleiding Max Verstappen als schuldige aan voor het incident in ronde 64, en de drievoudig wereldkampioen ontving een tijdstraf van tien seconden.

F1-analist en voormalig F1-coureur Martin Brundle had een moment als dit tussen beide heren wel voorspeld, vertelt hij bij Sky Sports. “Dit moest ooit een keer gebeuren”, zegt de Brit. “Ze gingen zo agressief met elkaar om.” Voor Brundle bestaat er geen twijfel aan wie de veroorzaker van het incident was. “Max kwam naar links en kneep hem naar buiten. Vanuit mijn oogpunt moet Max ditmaal de schuld op zich nemen.”

Martin Brundle, Sky Sports F1 Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Verstappen werd door Norris tweemaal beticht van ‘moving under braking’, ofwel van lijn veranderen tijdens het aanremmen van de bocht. Deze regel, binnen de Formule-1 ook wel de ‘Verstappen-regel’ genoemd, is in 2016 bedacht nadat coureurs zich beklaagden over de manier waarop de Nederlander zijn positie verdedigde. “Dit was de Max van jaren geleden”, vervolgt Brundle. “Met het scheermes op zijn ellebogen in de remzone.” De vriendschap tussen beide heren heeft volgens de Brit dan ook een flinke knauw gekregen. “Ik weet niet hoe die vluchten, diners en gamesessies met Verstappen en Norris nu zullen zijn. Dat heeft nu een flinke wending gekregen, denk ik.”

Overwinning door de neus geboord?

Sky F1-collega Anthony Davidson is ervan overtuigd dat Norris de overwinning had gepakt als hij in ronde 64, waarin het incident plaatsvond, Verstappen voorbij was gegaan. “Omdat hij Verstappen van zijn lijn dwong, ver van zijn lijn. Norris zat op de racelijn en zat bij het DRS-detectiepunt achter Verstappen, dus hij had een goede exit kunnen hebben en er voorbij kunnen gaan richting bocht vier”, aldus de Britse commentator.