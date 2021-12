Brundle: Russell kan geen verstoppertje spelen bij Mercedes

George Russell vertrekt aan het eind van dit seizoen bij Williams, waar hij dan drie seizoenen gereden heeft. De Britse coureur vervangt Valtteri Bottas bij de kampioenformatie en wordt daar de teamgenoot van Lewis Hamilton, de meest succesvolle F1-coureur uit de geschiedenis. Russell reed vorig jaar al een race voor Mercedes toen hij Hamilton moest vervangen vanwege een coronabesmetting bij de wereldkampioen. Hij vocht tot het eind van de race voor de overwinning tot zijn opmars door een lekke band gestokt werd.

Brundle is van mening dat Russell het talent heeft om bij Mercedes te rijden, maar stelt dat de coureur zich niet meer kan verschuilen als hij eenmaal in de spotlights staat. “Hij zit vol zelfvertrouwen en dat moet ook”, vertelde Brundle in een vraaggesprek met een select mediagezelschap, waaronder Motorsport.com. “Ik weet niet welke jonge coureur goed zou omgaan met een situatie als in Imola, waar hij voor het tweede jaar op rij punten weggooide voor Williams en een fabriekswagen van Mercedes, waar hij zelf voor vocht, van de baan veegde. Hij beschuldigde daarna ook nog de andere coureur [Bottas] en zat vervolgens met Toto Wolff op dezelfde vlucht naar huis. Dat zegt alles, hij heeft zelfvertrouwen.”

Je staat echt in de schijnwerpers

Een dergelijke instelling is goed om te hebben als Lewis Hamilton de voornaamste tegenstander is: “Hij heeft een goede balans wat betreft zijn portie zelfvertrouwen, het stopt net voor de arrogantie. Dat is precies wat je nodig hebt als je tegen Lewis vecht, die comfortabel is en Mercedes kent. Hij moet goed zijn, hij moet er met z’n hoofd ook goed bij zijn. Dan zal hij het prima doen. Wanneer je bij een team uit de tweede helft van de grid zit, kun je zo nu en dan iedereen even verbazen en dan praat iedereen erover. Daarna kun je weer verstoppertje spelen zonder dat iemand het door heeft. Maar als je in deze auto stapt kun je, zoals Valtteri ook gemerkt heeft, nooit verstoppertje spelen. Iedereen weet hoe je presteert, je staat echt in de schijnwerpers. Het is een bron van energie en je kunt het gebruiken om te presteren, maar we moeten nog zien hoe George dat doet.”

Brundle schrijft na elke Grand Prix een column voor de website van Sky Sports F1.