In een recordbrekend seizoen heeft Max Verstappen wederom zijn ultieme klasse getoond. De Nederlander bereikte in Abu Dhabi een bijzondere mijlpaal door duizend ronden aan de leiding te liggen. Hoewel deze prestatie geholpen wordt door het lange seizoen dat vandaag de dag wordt afgewerkt, is het een indicatie voor hoe dominant de Nederlander dit jaar is geweest. Dit maakt dat de drievoudig wereldkampioen naast de baan niet altijd even geliefd is, waarbij hij zelfs enkele keren werd uitgefloten door fans die liever niet ieder raceweekend dezelfde winnaar zien.

Martin Brundle bespreekt in zijn column bij Sky Sports het seizoen van de Nederlander en prijst zijn Hollandse no-nonsense houding. “Ik hou ervan dat Max altijd zegt wat hij denkt en als ik hem interview vind ik hem altijd verfrissend. Het is in de paddock makkelijk om met hem een gesprek te hebben. Hij is heel direct en eerlijk, wat je ziet is wat je krijgt. Het interesseert hem niet echt wat anderen denken.”

Hoewel de Brit gecharmeerd is van de 26-jarige coureur, denkt hij dat zijn houding af en toe ook een toontje minder kan. De oud-coureur haalt Las Vegas als voorbeeld aan, waar Verstappen geen blad voor de mond nam als het over de festiviteiten in de gokstad rondom het racen ging. “Het was niet heel logisch dat hij zich op die manier uitte. Soms vind ik dat iets meer diplomatiek en balans gepaster zou zijn bij zijn nalatenschap. We zijn tenslotte allemaal bewakers van deze geweldige sport.”

Veel gegroeid in negen jaar

2023 was alweer Verstappens negende seizoen in de koningsklasse en er is veel aan hem veranderd in tussentijd. De Nederlander werd door menig topcoureur gevreesd en hem werd vaak verweten dat hij te radicaal en agressief racete. Volgens Brundle heeft hij op dit gebied veel stappen gezet. “Op de baan is hij nu een stuk kalmer en net zo eerlijk als alle anderen als het om hard racen gaat. Ik snap niet dat hij nog steeds wordt gezien als de slechterik, maar de fans vormen eenmaal hun eigen mening.”