Brundle kraakt Ferrari-strategie: "Het was pijnlijk om te zien"

Voorafgaand aan de race op Spa-Francorchamps was al duidelijk dat Charles Leclerc geen eenvoudige middag tegemoet zou gaan. Vanwege een gridstraf voor een motorwissel moest de Ferrari-coureur de race vanaf de vijftiende positie aanvangen. Uiteindelijk zou hij als zesde over de finish komen in de Grand Prix van België en dat is op papier geen slecht resultaat vanaf die startpositie, maar tegelijkertijd zat er meer in het vat. Zo kwam Leclerc al na drie ronden naar de pits om een tear-off - die van Verstappens helm kwam - uit zijn brake duct te laten verwijderen. "Leclerc was hierdoor out of sync met de rest van de race, maar ondanks bandenproblemen leek de vijfde plek nog altijd haalbaar", concludeert Martin Brundle bij Sky Sports over de situatie bij Leclerc.

De voormalig Formule 1-coureur constateert echter ook dat het vanaf dat moment alleen maar bergafwaarts ging. "Het team besloot vervolgens om voor het punt voor de snelste ronde te gaan, waardoor hij achter Alonso terugkeerde en hem moest inhalen. Daarna miste hij de snelste ronde van Verstappen met zes tienden van een seconde en kreeg hij een tijdstraf voor een overschrijding van de maximumsnelheid in de pits, waardoor hij werd terugverwezen naar de zesde plek. Het was pijnlijk om te zien."

'Hetzelfde resultaat is geen verrassing als je hetzelfde blijft doen'

Eerder in de race viel ook al op dat Ferrari leek te twijfelen over de strategie, want Leclerc werd meermaals gevraagd om een besluit te nemen over op welke banden hij zijn weg wilde vervolgen na een pitstop. Onbegrijpelijk, aldus Brundle. "Ferrari claimt dat er niets hoeft te veranderen op de pitmuur, maar je moet niet verrast zijn dat je hetzelfde resultaat krijgt als je hetzelfde blijft doen", zegt hij. "We moeten beseffen dat we op tv geselecteerde radioberichten horen, maar het team van Ferrari lijkt te willen dat Leclerc de definitieve besluiten over de banden neemt terwijl hij niet over de volledige data beschikt omdat hij nogal druk is met rijden. Hij kan nooit het uiteindelijke besluit nemen over de harde band, zonder dat hij weet wie er al op rijdt en hoe ze presteren."

Het gevolg van een opnieuw tegenvallende resultaat in België is dat Leclerc zijn tweede plek in het kampioenschap kwijt is. Zelf erkende de Monegask na afloop van de race dat het heel lastig wordt om de wereldtitel nog te pakken en Brundle denkt daar hetzelfde over. "Leclerc staat nu derde in het kampioenschap met 98 punten achterstand, terwijl er nog acht races te gaan zijn. Al met al denk ik dat we allemaal wel weten welke kant het kampioenschap op gaat vallen."

VIDEO: De reactie van Charles Leclerc na afloop van de Belgische GP