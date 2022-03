Brundle: Zet Alonso in een Mercedes en hij kan kampioen worden

Door het vertrek van Kimi Raikkonen is de 40-jarige Fernando Alonso komend F1-seizoen de oudste rijder op de grid. Ondanks zijn leeftijd denkt voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle dat de man uit Oviedo nog steeds fit genoeg is om de jongere garde te verslaan. De Brit stelt dat F1 momenteel in een heel andere situatie zit dan toen hij racete in de jaren tachtig en negentig, waardoor nu ook coureurs als Alonso en Sebastian Vettel nog volop kansen hebben.

"Zet Fernando in een Mercedes en hij heeft het potentieel om kampioen te worden. Op die manier rijdt hij in ieder geval", stelt Sky Sports F1-analist Brundle. "Hij heeft nog steeds een bepaalde agressie en ook op mentaal en fysiek vlak is hij nog in een goede vorm. Mede door zijn hydratatie en voeding bestaat de leeftijdsgrens niet. Ook zijn de auto's door bijvoorbeeld stuurbekrachtiging niet meer zo lastig als vroeger, ze stappen niet meer zo uitgeput uit de auto. Ze zijn in een goede conditie. Daarnaast telt ervaring ook, helemaal met de nieuwe technische regelgeving. Ik denk dat Fernando nog steeds een van de besten is."

Alonso is het er niet mee eens

Alonso sluit zich niet aan bij de uitspraak dat het winnen van de titel alleen mogelijk is in een Mercedes. "Nee, ik hoop ook dat dit met Alpine kan, dus daar kan ik het niet mee eens zijn", reageert Alonso op de uitspraken van Brundle. "Wij denken dat we een kans kunnen maken", zegt de Alpine-coureur. "Met het nieuwe reglement dit jaar, moet Alpine op korte of middellange termijn in staat zijn om voor het kampioenschap te strijden. Dat is waarom Alpine en Renault hier zijn en waarom we zo hard werken."

Brundle vindt de huidige F1-grid sterker worden, omdat ervaren coureurs als Alonso en Vettel nog steeds goed voor de dag komen. "De Formule 1 heeft baat bij coureurs van die klasse en bij de jonge coureurs die nu voor hen staan. Deze overgang is perfect. Ik denk dat Kimi zijn best heeft gedaan, maar niet kon wachten om te stoppen. Dat was ook de juiste beslissing. Overigens zie je de doorkomst van een jongere garde in elke sport, maar daar je heb wel wereldkampioenen als Seb en Fernando bij nodig."