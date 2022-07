Brundle: F1-sprintraces minder lastig met nieuwe reglement

Sprintraces werden niet met gejuich ontvangen in de Formule 1, maar het geeft wel iets extra’s aan een raceweekend. Met de reguliere kwalificatie op vrijdag is het weekend in zijn geheel interessanter voor de fans, redeneerde de directie van de Formule 1. Dit jaar hadden het er al zes moeten zijn, maar financieel gesteggel zorgde ervoor dat het aantal bleef steken op drie. Formule 1-commentator Martin Brundle kijkt nog altijd liever naar een sprintrace dan naar een vrije training, maar weet ook dat het nog niet optimaal is.

“De sprintrace op zaterdag was niet bepaald een spektakelstuk, maar het is nog altijd interessanter dan een vrije training”, aldus Brundle in zijn column voor Sky Sports. “Het gaf coureurs als Sergio Perez de kans om de opgelopen schade uit de kwalificatie weg te werken nadat hij met terugwerkende kracht een straf kreeg voor track limits. Aan de andere kant kon Fernando Alonso niet starten toen zijn Alpine dienst weigerde en hij achteraan moest beginnen. De sprintraces hebben een element van gevaar voor de dag van de race, zeker nu succesballast en omgekeerde grids niet meer bespreekbaar zijn. Nu coureurs beter kunnen volgen en inhalen makkelijker is, is het concept minder lastig dan voorheen."

Formule 1-teams hielden eerder dit jaar nog tegen dat er meer dan drie sprintraces per seizoen gehouden zouden worden. Brundle verwacht echter dat het aantal volgend jaar wel naar zes gaat. En dat heeft gevolgen voor de inzet van de teams. “Of je nu wel of niet van de sprintraces houdt, het lijkt erop dat we volgend jaar zes krijgen. Een kwart van de Grands Prix hebben dan zo’n event op zaterdag waardoor de coureurs dertig starts moeten maken met daarbij eventuele herstarts na rode vlaggen. De launch-systemen zullen volgend jaar heel veel aandacht krijgen van de teams.”

