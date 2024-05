Hij heeft er 110 starts op moeten wachten, maar Lando Norris behoort na zijn overwinning tijdens de Formule 1-race in Miami eindelijk tot het lijstje met Grand Prix-winnaars. De McLaren-coureur liet het hele weekend een goede pace zien, maar pas in de race viel alles op zijn plaats. Volgens velen hielp de safety car na de crash van Logan Sargeant hem aan de zege, maar volgens Martin Brundle ligt dat net wat anders. "Het is genuanceerder dan dat", aldus de analist bij Sky F1.

Brundle stelt dat meerdere factoren ervoor zorgden dat Norris naar de overwinning snelde. "Toen hij langs Pérez ging, liet hij al een goede snelheid zien. Ook teamgenoot Oscar Piastri was - met een auto met maar een gedeelte van de updates - snel, hij hield de Ferrari-coureurs achter zich en hield [Max] Verstappen in zicht", aldus de Brit. "Max moest hard pushen en maakte in bocht 14/15 een zeldzaam foutje, waar hij over het paaltje heen reed en schade aan zijn vloer opliep."

Brundle moet wel erkennen dat de timing van de safety car voordelig was voor McLaren. "Ze hadden het geluk dat ze langer door konden rijden en dat ze sneller waren. Er kwam een mogelijkheid om onder de safety car te stoppen na het incident tussen Kevin Magnussen en Logan Sargeant", vervolgt de voormalig F1-coureur. "Omdat de concurrenten niet voluit konden rijden, kostte de stop hem maar een 'goedkope' elf seconden. Onder normale snelheid en omstandigheden is dat al snel twintig seconden."

Spannende herstart

Nadat de safety car naar binnen ging, moest Norris het veld weer in gang trekken. Volgens Brundle maakte hij daar zijn enige fout van de dag. "Hij had of bij de apex van bocht 17, of vlak voor de finishlijn aan moeten gaan. Nu deed hij dat ergens in het midden op het moment dat Verstappen er al bijna naast zat. Het was heel spannend wie van de twee als leider uit de eerste bocht zou komen", verklaart de 64-jarige Brundle. "Norris remde laat en wist de auto maar net op de baan te houden. Vanaf dat moment reed hij met vertrouwen en bouwde de voorsprong uit. Het team had het idee dat ze zonder safety car ook konden winnen, maar dat zullen we natuurlijk nooit te weten komen."