Brundle ziet Ricciardo voorlopig niet terugkeren bij Red Bull F1

Na zijn ontslag bij McLaren zat Daniel Ricciardo aan het begin van het jaar zonder een Formule 1-zitje. De Australiër moest het doen met een plekje op de reservebank bij Red Bull Racing, het team waar hij eerder in zijn carrière zeven Grands Prix wist te winnen. Na het ontslag van Nyck de Vries keerde de 34-jarige coureur bij AlphaTauri terug op de grid en tegelijkertijd zwengelden de geruchten aan dat de bedoeling is dat de rijder op termijn de opvolger wordt bij Red Bull van Sergio Perez. Dat is echter niet wat Martin Brundle in zijn Q&A bij Sky Sports F1 verwacht. Volgens de Brit moet Ricciardo nog heel wat laten zien voordat hij kans kan maken op het stoeltje bij de Oostenrijkse renstal. "Als het aan mij ligt moet Daniel heel wat werk verzetten voordat hij het gevecht met Max Verstappen aan kan", antwoordt de voormalig F1-coureur.

Brundle komt tot deze conclusie omdat Ricciardo het gevecht met teamgenoot Yuki Tsunoda niet in zijn voordeel kon beslissen. Tsunoda was in vier van de zeven keer dat ze samen op de grid stonden de betere. Dit paste volgens Brundle echter niet in de verwachtingen die de F1-wereld had. "Ik denk niet dat Daniel zoveel beter was dan Tsunoda, dat had ik wel verwacht", aldus de analist. "Ik weet dat hij in [na het ontslag van De Vries] in het diepe werd gegooid en het ongeluk in Zandvoort was ongelukkig. Ik ben er nog niet over uit van wat ik van zijn prestaties vindt."

Op het plaatsje dat Ricciardo vorig jaar bij McLaren innam, zit nu Oscar Piastri. De jonge Piastri liet in zijn debuutseizoen in de koningsklasse van de autosport knappe dingen zien, met als kers op de taart de overwinning tijdens de sprintrace in Qatar. "Je moet toch zeggen dat die wissel goed uit heeft gepakt, al kostte het wat moeite voor McLaren", noemt Brundle.