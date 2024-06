Brundle: Daniel Ricciardo had in 2018 bij Red Bull moeten blijven

Waar teamgenoot Yuki Tsunoda de puntenfinishes dit jaar aaneen lijkt te rijgen en volledig terecht contractverlenging heeft afgedwongen bij RB F1, daar kent Daniel Ricciardo een moeizaam seizoen. De laatste puntenfinish van de 34-jarige Australiër dateerde alweer van Mexico vorig jaar, reden voor oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve om in Montreal openlijk de vraag te stellen wat Riccardo nog te zoeken heeft in de Formule 1.

Het lijdend voorwerp zelf gaf zaterdag en zondag het enige juiste antwoord. Ricciardo kwalificeerde zich op P5 voor de Canadese Grand Prix en werd zondag in de race achtste. Achteraf liet hij weten dat de woorden van Villeneuve hem extra hadden gemotiveerd.

Gefrustreerde Daniel Ricciardo: Formule 1 Door frustratie gedreven Ricciardo hoopt momentum vast te houden

Ondanks zijn eerste puntenfinish dit jaar is het allesbehalve zeker of Ricciardo zijn zitje bij het Italiaanse team zal behouden. Het doet Sky Sports F1-presentator Martin Brundle in zijn analyse van de Canadese Grand Prix de uitspraak ontlokken dat Ricciardo nooit bij Red Bull weg had moeten gaan. "Daniel heeft acht Grands Prix gewonnen, waaronder een uitstekende overwinning in Monaco, 32 podiumplaatsen behaald en regelmatig talent van wereldklasse laten zien", stelt Brundle. "Maar die resultaten zijn al een tijdje geleden en ik had gewild dat hij eind 2018 nooit Red Bull had verlaten."

Ricciardo was bij Red Bull Racing de gedoodverfde opvolger van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel die hij in 2014 wist te verslaan. Na de komst van Max Verstappen in 2016, besloot Ricciardo eind 2018 echter Red Bull in te ruilen voor Renault. "Een emotionele en slechte beslissing", vindt Brundle. "Hij had het tegen Max moeten opnemen in de beste auto, dan had hij zich noodzakelijkerwijs nog verder kunnen verbeteren."

Na twee kleurloze seizoenen bij Renault, maakte Riccardo in 2021 de overstap naar McLaren. Ondanks een overwinning in Monza (2021) ging het team na 2022 niet verder met de in Perth geboren coureur. Hij keerde in 2023 als reserve van AlphaTauri terug in de Red Bull-familie en nam vorig jaar halverwege het seizoen het stoeltje over van Nyck de Vries, maar echt indruk heeft hij nog niet gemaakt, constateert Brundle. "Hij heeft duidelijk nog steeds snelheid en racevaardigheid, zoals we ook zagen in de sprintrace in Miami, maar iets in zijn hoofd of aanpak houdt hem tegen. Dat kost hem kansen en een langer verblijf [in F1]."