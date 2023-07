Op Silverstone ging er veel aandacht uit naar de opnamen van de Formule 1-film van Apple met Brad Pitt in de hoofdrol. Toen de lichten op groen gingen, was het vizier echter weer gericht op de twintig coureurs van het echte Formule 1-veld. Daar draait het volgens Martin Brundle om één man. "De hoofdrolspeler in de echte Formule 1-wereld blijft Max Verstappen, die van pole zijn zesde race op rij won namens Red Bull, zijn achtste zege van het seizoen", schrijft Brundle in zijn column voor Sky Sports F1. Hij helpt er meteen aan te herinneren dat Verstappen in de twee races die hij niet won, als tweede over de streep kwam.

Teamgenoot Sergio Perez kende een veel lastiger weekend op Silverstone. In de kwalificatie werd hij slachtoffer van de tombola op de opdrogende baan, waardoor hij slechts zestiende werd. De Mexicaanse coureur knokte zich een weg naar voren en werd zesde. "Aangezien Perez helaas worstelt om de volledige potentie van zijn Red Bull te benutten, kunnen we opnieuw stellen dat als Max niet zo één met zichzelf, de auto en het team was, we midden in een geweldig wereldkampioenschap zouden zitten", meent de voormalig Formule 1-coureur.

Waar Verstappen regelmatig met genoeg marge de pole-position veroverde, was dat in Groot-Brittannië niet het geval. Hij was weliswaar 2,5 tienden sneller, maar dat was wel ten opzichte van de McLaren van Lando Norris, die met zijn tweede plek de grootste verrassing van het weekend was. "Verstappen moest ervoor werken", stelt Brundle. Hij twijfelt er bovendien niet aan dat het veld 'dichter bij Red Bull komt' nu zij bezig zijn met het doorontwikkelen van de 2023-bolides. Daar zit echter wel een probleem voor de concurrentie: "Red Bull beperkt de kosten en updates voor 2023 en kijkt al naar de bolide van 2024", weet de Britse commentator zeker.

Niet alleen in de kwalificatie, ook in de race werd het Verstappen niet bepaald makkelijk gemaakt. Norris haalde de Nederlander direct bij de start in, om na enkele ronden zijn leiding weer af te moeten staan. Dat was volgens Brundle 'onvermijdelijk', al werd hij wel verrast door een boordradiobericht van Verstappen die klaagde over het gebrek aan grip. "Zijn spiegels moeten iets harder werken", stelt hij. Daarnaast tonen de tegenvallende resultaten van Perez volgens Brundle aan dat het niet vanzelfsprekend is om in de RB19 een race te winnen. "De Red Bull is geen auto die autonoom naar een gegarandeerde overwinning kan rijden, dat moet het veld aanvoelen", besluit Brundle.