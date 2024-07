Brundle ziet Sainz niet naar Red Bull F1 gaan: "Hebben al genoeg aan één vader"

Het gonst van de geruchten rond Sergio Pérez. De Mexicaan is sinds de Grand Prix van Miami aan een dramatische reeks bezig en gezien de prestatieclausules in zijn contract bestaat de kans dat Red Bull Racing de Formule 1-coureur aan de kant gaat zetten. Verschillende coureurs maken volgens de geruchten kans om het zitje over te nemen, waaronder Carlos Sainz. In de Sky F1 Podcast laat Martin Brundle weten dat hij niet denkt dat de Spanjaard een goede optie is.

"Ik denk dat het probleem is dat vader en zoon Sainz en vader en zoon Verstappen niet goed bij elkaar passen. Dat hebben we gezien toen ze teamgenoten bij Toro Rosso waren", vertelt de voormalig F1-coureur. "Ik denk dat Red Bull nu al moeite heeft om met één vader om te gaan, laat staan met twee." Daarmee doelt Brundle op Jos Verstappen, die het onlangs weer aan de stok had met Red Bull-teambaas Christian Horner.

Een andere coureur die op het lijstje staat, is Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander moet het dit jaar met een reserverol doen, maar deze week mag de Red Bull-junior in de RB20 testen. In de wandelgangen wordt gespeculeerd dat de coureur een kans krijgt om zich te bewijzen voor een stoeltje op de korte termijn, misschien zelfs wel na de zomerstop. Brundle ziet Lawson ook als kanshebber, maar de analist is wel benieuwd hoe de rijder met de druk als teamgenoot van Max Verstappen omgaat. "Het probleem is, dat je als jonge coureur naast Verstappen snel mentaal gebroken wordt. Hij [Verstappen] is namelijk zo snel en hij kan goed omgaan met een auto die wat levendig door de hogesnelheidsbochten heen gaat", vertelt de Engelsman.

Ook Daniel Ricciardo wordt gelinkt aan het zitje, maar volgens Brundle is de Australiër niet de rijder die Red Bull zoekt. "Je zou kunnen zeggen dat Ricciardo mentaal sterk genoeg is om niet verpletterd te worden door Max, maar dat gebeurde met Sergio ook. Van hem hadden we gedacht dat hij de mentale kracht ook had", legt de 65-jarige ex-coureur uit. Ook gezien de recente resultaten verwacht Brundle niet dat Ricciardo een kanshebber is. "We voelen dat zijn stoeltje [bij RB F1 Team] onder druk staat, een stap naar het topteam is onwaarschijnlijk."