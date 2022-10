In Singapore moest Max Verstappen genoegen nemen met zevende positie, nadat de race verre van ideaal verliep. Toch werd de basis voor de moeizame race al op zaterdag gelegd, want ook de kwalificatie ging niet zoals de regerend wereldkampioen en huidige WK-leider graag had gezien. In Q3 riep Red Bull Racing hem op om zijn voorlaatste ronde af te breken, zodat hij voldoende vrije lucht had voor zijn laatste poging. Die moest hij echter ook afbreken, ditmaal doordat er anders niet voldoende brandstof in de tank zou zitten voor het monster dat de FIA wil nemen na de sessie. Het gevolg: de achtste startpositie en een bijzonder gefrustreerde Verstappen.

Die frustraties uitte Verstappen openlijk via de teamradio en tijdens de interviews na de sessie. Gezien de recente dominantie is die boosheid ietwat verrassend, maar voormalig F1-coureur Martin Brundle vindt het tekenend voor hoe hongerig hij is om successen te boeken. "Het zorgde voor een zeer ontevreden kampioenschapsleider, die dat in niet mis te verstane bewoordingen liet weten aan het team. Dicht onder de oppervlakte van de kalme en serene Max 2.0 van 2022 schuilt nog steeds een behoorlijk temperament", zegt Brundle in zijn column voor Sky Sports. "Mijn mening daarover is dat het laat zien hoeveel pijn een verloren pole-position en mogelijke overwinning doen, ondanks de dominantie van hem en zijn team op weg naar een onvermijdelijke tweede wereldtitel."

'Perez heeft geluk met slechts vijf seconden tijdstraf'

Daar waar Verstappen zich tevreden moest stellen met de zevende plaats, zorgde teamgenoot Sergio Perez alsnog voor een lach op de gezichten bij Red Bull. Na zijn tweede plek in de kwalificatie nam de Mexicaan bij de start de leiding in handen, om die de rest van de race niet meer af te staan. Zo boekte Perez zijn tweede zege van 2022, al bleef daar na de race nog ruim twee uur een vraagteken achter staan. De FIA onderzocht namelijk twee momenten dat hij te veel ruimte liet vallen tussen hemzelf en de safety car. Uiteindelijk leverde hem dat één reprimande en één tijdstraf van vijf seconden op.

"Historisch gezien had Sergio veel geluk dat hij slechts een tijdstraf van vijf seconden kreeg voor de tweede keer dat hij niet binnen tien autolengtes van de safety car bleef. Vermoedelijk kon hij de stewards overtuigen dat dit acceptabel was op koude banden en onder lastige omstandigheden", stelt Brundle, die desondanks lovend is over de prestatie van Perez. "Behoorlijke tijd na de race werd hij dus bevestigd als winnaar van een wedstrijd die alle F1-coureurs ooit wel op hun CV willen hebben staan, zo hoog was de intensiteit en zo groot was de uitdaging. Sergio is soms enkele races lang onzichtbaar, maar in lastige omstandigheden is hij de man met een plan die volwassen de rust bewaart."

De boosheid van Max Verstappen na de kwalificatie in Singapore