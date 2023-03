De kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein beloofde door de relatief kleine verschillen aan het front veel goeds voor de race, maar de strijd om de overwinning was uiteindelijk verre van spannend. Max Verstappen reed vooraan relatief eenvoudig weg bij de concurrentie, iets wat Sergio Perez ook deed toen hij Charles Leclerc vanaf de tweede positie had verdreven. De Red Bull-coureurs pakten een halve minuut voorsprong op de achtervolgers onder aanvoering van Fernando Alonso, die na het uitvallen van Leclerc de derde en laatste podiumplek pakte. De man van Aston Martin rekende af met onder meer Carlos Sainz in de tweede Ferrari en Lewis Hamilton, die op P5 de beste Mercedes-rijder was.

Na de opening van het Formule 1-seizoen 2023 lijkt Red Bull momenteel de dominante factor, maar de strijd erachter belooft een stuk spannender te worden. Dat is ook de verwachting van Martin Brundle. De voormalig F1-coureur, die sinds 1997 actief is als commentator op de Britse televisie, ziet Ferrari op dit moment nog als de belangrijkste uitdager van de Oostenrijkse ranglijstaanvoerder. "Voor hun gebrek aan race pace in vergelijking met de Red Bulls wijst Ferrari naar de afstelling van de auto in racetrim. Na drie zware testdagen in Bahrein en daarna een driedaags GP-weekend lijkt het echter ietwat vreemd dat de afstelling verre van optimaal was", schrijft Brundle in zijn column voor Sky Sports. "Toch lijkt Ferrari in deze fase de voornaamste uitdager van Red Bull."

Desondanks moest Ferrari de laatste podiumplek dus laten aan Aston Martin, dat bij de GP van Azerbeidzjan in 2021 voor het laatst op het podium eindigde. In de kwalificatie misten Alonso en Lance Stroll nog wat ten opzichte van de Scuderia, maar op zondag leek het verschil een stuk kleiner. "Wat betreft de vooruitzichten voor Aston geldt dat een goede auto overal werkt en de coureurs vertrouwen geeft. Ferrari mag over één ronde dan wat sneller zijn dan Aston en Mercedes, maar in de langere stints is er weinig verschil", concludeert Brundle, die dan ook denkt dat Ferrari later in het seizoen wél wat te vrezen heeft. "Door hun lage klassering in het kampioenschap van vorig jaar heeft Aston Martin onder de huidige regels zoveel meer ontwikkelingstijd in de windtunnel dan hun drie belangrijkste concurrenten. Het pakket is al goed, maar halverwege het seizoen kunnen ze de belangrijkste uitdager van Red Bull worden als ze weten waar ze zich moeten verbeteren."

Speelt vertrek kopstukken Mercedes parten in 2023?

En hoe zit het dan Mercedes? De Duitse fabrikant wacht volgens Brundle een verloren jaar in 2023, nadat de interne spanning lijkt te groeien. "Het lijkt erop dat Mercedes in 2022 de verkeerde weg is ingeslagen en weigert om om te keren", concludeert hij, nadat hij Lewis Hamilton en Toto Wolff openlijk kritisch zag zijn in Bahrein en het team overweegt om het seizoen 2023 op te geven om in 2024 weer stappen vooruit te zetten. "Ze hebben de Mercedes vorig seizoen dogmatisch omgevormd tot racewinnaar, maar men lijkt geen trek te hebben in nog zo'n jaar. Ook hebben ze belangrijke mensen als Andy Cowell, James Vowles en anderen verloren, terwijl James Allison zich momenteel op andere dingen richt. Wat overblijft is een immens getalenteerde groep, maar het komt allemaal nog niet samen."

Video: Alonso wint zinderend duel met Hamilton in Bahrein