Brundle: Andere bewoording nodig voor regels na gridstraf Sainz

Carlos Sainz was op de openingsdag in Las Vegas het slachtoffer van een losse putdeksel op de beroemde Strip, waarbij zijn Ferrari dusdanig beschadigd raakte dat er nieuwe onderdelen vereist waren. Ferrari greep naar een nieuwe energy store, maar dat was nummer drie van het seizoen waar er twee zonder gridstraf gebruikt mogen worden. Het team uit Maranello hoopte op dispensatie, maar de stewards concludeerden dat dat niet mogelijk is en dat er dus een straf moest komen. Die kwam er ook: tien plaatsen moest de Spanjaard inleveren op de startgrid, wat tot de nodige commotie leidde.

"Er zijn honderden pagina's in het internationaal sportreglement en specifiek de sportieve en technische reglementen van de Formule 1, maar niets dat de stewards toestaat om wettelijk een oogje dicht te knijpen als iets gewoon niet eerlijk lijkt", schrijft Martin Brundle in zijn column voor Sky Sports. Hij waarschuwt echter voor het volledig omschrijven van die regels om de stewards vrijheid te geven deze regels aan de laars te lappen in dit soort situaties. "Het is gevaarlijk om een clausule te schrijven en een precedent te scheppen waarbij de stewards eenzijdig de regels kunnen negeren in de naam van gezond verstand en eerlijkheid in situaties van overmacht, zelfs als elk team en andere belangrijke instanties het ermee eens zijn."

Wel is Brundle van mening dat er wat aan de bewoording gesleuteld moet worden, zonder dat team profijt kunnen halen uit de regel. "We moeten echt een formulering toevoegen, met de nodige checks and balances, die kan worden toegepast zonder bang te hoeven zijn voor juridische acties of teams die het in andere scenario's in hun voordeel gebruiken."

Zelf was Sainz behoorlijk kritisch over de gridstraf die hij kreeg. "Het spreekt allemaal voor zich, niet?", zei de Spanjaard. "Er was duidelijk een probleem met de veiligheid van het circuit, waardoor mijn auto werd verwoest. Mijn monteurs zijn vijf uur bezig geweest om een compleet nieuwe auto te bouwen. En daarbovenop krijgen we nog een gridstraf van tien plaatsen. Voor iets waar wij niets aan konden doen. Ik ben simpelweg teleurgesteld. Maar niet verrast, want er zijn dit jaar al heel veel dingen voorgevallen die aantoonden dat de sport nog veel te verbeteren heeft." Hij begon van P12 maar vocht zich een weg naar voren en eindigde als zesde.