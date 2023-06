Brundle: "Alleen Alonso en Hamilton kunnen Verstappen aan"

Er stond in Canada opnieuw geen maat op Max Verstappen, die zijn 41ste Formule 1-zege pakte en Red Bull haar honderdste zege bezorgde. Het verschil tussen hem en Fernando Alonso was op de streep met 9,5 seconden kleiner dan voorgaande races, al gaf de Nederlander daar wel verklaringen voor. Achter de Nederlander was het een spannende strijd tussen Alonso en Lewis Hamilton, waarbij de Brit net niet genoeg snelheid had om zijn oud-teamgenoot in te halen. Waar zij in slagvolgorde over de streep kwamen, gold dat niet voor de nummers vier tot en met zes van de race. Charles Leclerc, Carlos Sainz en Sergio Perez moesten vanwege een matige kwalificatie - en in het geval van Sainz een gridstraf - van de respectievelijk tiende, elfde en twaalfde plek komen.

Oud-Formule 1-coureur Martin Brundle stelt dat deze drie coureurs zich 'degelijk hersteld' hebben door achter de podiumklanten te eindigen, maar: "Alle drie die auto's hadden vooraan moeten rijden", schrijft Brundle in zijn column voor Sky Sports. "Ferrari zag er op de vrijdag sterk uit in de lange runs en Perez beschikt over hetzelfde materiaal als Verstappen", haalt hij redenen aan waarom de drie coureurs vooraan hadden moeten rijden. Brundle besteedt uitgebreid aandacht aan Perez, die na de Grand Prix van Azerbeidzjan nog hoopvol klonk over zijn titelkansen, maar nu tegen een achterstand van 69 punten aankijkt. "Perez won op indrukwekkende wijze twee van de eerste vier races van het seizoen, met Verstappen op de tweede plaats. Maar alles is in duigen gevallen sinds Max in Miami van de negende plaats kwam om polesitter Sergio met gemak te verslaan."

Brundle stelt dat Perez nu 'al zijn volwassenheid en ervaring' nodig heeft, evenals steun van zijn team en familie, om 'de knop om te draaien en zijn snelheid en potentieel waar te maken'. "Ik vermoed dat alleen Alonso en Hamilton de kracht hebben om Verstappen aan te kunnen, maar ik betwijfel of Red Bull zulke instabiliteit in het team wil hebben. Het perfecte scenario voor het team zou zijn als Sergio elke race dicht achter Max kan eindigen en als Max niet wint, dat hij wint." Daar zit volgens Brundle wel een probleem. "Zoals Pierre Gasly en Alex Albon hebben ondervonden gaan goede, jonge coureurs ten onder aan de snelheid van de Nederlander. Tegelijkertijd kan Red Bull het niet hebben dat Perez niet in vorm is als Mercedes, Ferrari en Aston Martin onvermijdelijk op hen afkomen. Dat is waarom ze hem de hele tijd zullen steunen", weet Brundle zeker.

