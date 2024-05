Brundle: Komst Newey belangrijker voor F1-teams dan alle coureurs

Na de aankondiging van zijn vertrek bij Red Bull Racing is de vraag waar de toekomst van Adrian Newey ligt. De technische goeroe verlaat het Oostenrijkse team begin 2025 na negentien Formule 1-seizoenen en lijkt bij diverse teams in de belangstelling te staan. Martin Brundle weet het wel. In de podcast Beyond the Grid geeft hij aan dat hij Newey meteen aan zou nemen als hij een eigen F1-team zou hebben, nog voordat hij zijn coureurs kiest. "Ik zou hem eerst aantrekken, want dan kan ik de coureurs halen die ik wil hebben", verklaart hij. "Er zijn twee mensen die ik hoe dan ook wil hebben voor Brundle GP en dat zijn Max Verstappen en Adrian Newey. Red Bull heeft ze allebei, maar ze zijn er net een kwijtgeraakt. Gaan ze de andere ook verliezen?"

Newey geldt als de succesvolste ontwerper aller tijden in de Formule 1 met twaalf constructeurstitels, dertien coureurstitels en ruim 200 Grand Prix-zeges voor auto's waaraan hij een bijdrage heeft gedaan. Brundle denkt dat slechts vier teams een serieuze kans hebben om de 65-jarige Brit aan te trekken, mede doordat er genoeg geld en bronnen beschikbaar moeten zijn. "Als je hem in een kantoor zet, maar hem niet van de juiste goederen en financiën voorziet om zijn ideeën te gebruiken, dan heeft het geen zin. Alle teams zeggen dat ze blij zijn met hun huidige opzet, enerzijds omdat ze hem misschien niet krijgen en anderzijds omdat ze hun huidige team niet tegen de haren in willen strijken."

"Toch zullen Mercedes, Aston Martin, McLaren en Ferrari kijken of ze hem kunnen aantrekken", vervolgt Brundle, die daarbij opmerkt dat een deal met Newey op twee fronten gunstig is voor het team dat hem aantrekt. "Het mes snijdt aan twee kanten. Als je Adrians ervaring en kunde binnenhaalt, heb je hem en hebben de anderen hem niet. Ze zullen allemaal hun best doen en als ze dat niet doen, zouden ze dat wel moeten doen."

Verbaasd als Newey uit F1 vertrekt

Brundle verwacht in ieder geval wel dat het 'competitieve beest' Newey zich opnieuw aan een F1-team verbindt. "Hij is een vriend en iemand met principes, maar ik denk ook dat hij zich ietwat gaat vervelen. De reglementen van 2026 passen perfect bij Adrian wat betreft het perfectioneren van de complexe actieve aerodynamica", onderbouwt de voormalig F1-coureur zijn standpunt. "Er zijn veel betrokkenen en het is verkeerd om te zeggen dat één persoon het verschil maakt, maar ik weet zeker dat Adrian wat tips en ideeën heeft aangedragen die het verschil hebben gemaakt. Ik zou verrast zijn als hij in de toekomst niet minimaal een link met een Formule 1-team heeft. Ik zou zelfs verbaasd zijn."