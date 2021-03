Marquez reist voor eerste coronavaccin naar Qatar

De Spanjaard is herstellende van een gebroken bovenarm en was nog niet fit om tijdens de pre-season test in Qatar te rijden. Toch is er ook voor Marquez reden om naar Qatar af te reizen. Donderdag maakte de MotoGP bekend dat het een aanbod gekregen heeft om de volledige paddock te vaccineren. Dit is mogelijk omdat het land bijna de volledige bevolking reeds gevaccineerd heeft. Het gaat om het Pfizer-vaccin, dat in twee delen toegediend wordt met een tussenperiode van negentien dagen.

Motorsport.com heeft vernomen dat ook Marquez afreist naar Qatar om daar de eerste dosis te ontvangen. Een groot deel van de MotoGP-paddock heeft inmiddels de eerste prik gehad. Enkele coureurs, waaronder Pol Espargaro, Alex Marquez, Johann Zarco en Takaaki Nakagami, hebben het aanbod geweigerd.

Aankomende week reizen ook de teams in Moto3 en Moto2 af naar Qatar en zij zullen tot en met de tweede Grand Prix begin april in het land blijven. Zij kunnen in die periode hun twee doses ontvangen. “Het is een geweldige kans dat de MotoGP-paddock het vaccin mag ontvangen van de Qatarese overheid en het Repsol Honda-team is hen zeer dankbaar”, aldus Honda-teambaas Alberto Puig. “We begrijpen dat Qatar de mensen in het land en ook van het wereldkampioenschap wil beschermen. Wat betreft Marc, hij zal ook gevaccineerd worden omdat we hem voor het virus willen beschermen.”

Marquez kreeg eerder deze week toestemming om de trainingen op de motor te hervatten. Het team heeft de coureur ingeschreven voor de eerste Grand Prix, maar het is nog de vraag of Marquez tijdig fit is voor die race. Mocht Marquez niet kunnen racen, dan neemt HRC-testrijder Stefan Bradl de honneurs waar.