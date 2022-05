Marko vol lof over aanvalslust van Red Bull Racing in Imola

Max Verstappen was een klasse apart tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Nederlander won op zaterdag de sprintrace en een dag later de hoofdwedstrijd. Teamgenoot Sergio Perez eindigde zondag als tweede, waarmee Red Bull zijn eerste een-twee scoorde sinds de Grand Prix van Maleisië in 2016. Volgens dr. Helmut Marko onderstreept het resultaat de veerkracht van het team. Verstappen was bij de voorgaande Grand Prix van Australië uitgevallen. Het team verloor zijn beide wagens in de slotfase van de seizoensopener in Bahrein.

"Dit geeft veel voldoening", vertelt de Oostenrijker tegen Racer.com. "Na alle problemen die we hadden in Melbourne en in de eerste race hebben we ons potentieel laten zien en aangetoond dat we snel kunnen counteren." Volgens Marko was Red Bull Racing in Imola ook erg dapper. "We hadden updates meegenomen naar een sprintraceweekend; dan heb je maar een training om alles aan te passen. Die sessie was bovendien nat, dat maakte het nog moeilijker. Maar we geloofden in onze aerodynamica; om die reden stond ook het hoofd van onze aerodynamica-afdeling op het podium." Bij de updates gaat het naast een aantal punten op het gebied van downforce om een aanzienlijke gewichtsverlaging.

"Goede sfeer binnen team"

De instelling van het team komt overeen met die van Max Verstappen, weet Marko. "Hij is iemand die aanvalt. Dat doen wij ook. Ik zeg niet dat we agressief zijn, maar we wachten ook niet rustig af. Als een kans zich voordoet, gaan we ervoor en werken we keihard." Marko is ook vol lof over Perez. De ervaren Mexicaan, bezig aan zijn tweede seizoen bij Red Bull Racing, komt volgens hem stapje voor stapje dichter bij Verstappen. "Hij werd tweede in Australië en dat was hij zonder het brandstofprobleem ook in de eerste race geweest. Hij is ook een teamspeler, op het podium in Imola stond een echt duo. Het tekent de goede sfeer in het team."

Red Bull Racing staat na vier races op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, elf punten achter Ferrari: 124 om 113. Ferrari-coureur Charles Leclerc leidt het rijders-WK met 86 punten. Verstappen (59) is tweede, Perez (54) derde.

