Marko: “Voordeel van DAS gaat in najaar nog groter worden”

Mercedes baarde opzien tijdens de wintertests in Barcelona met DAS, een systeem waarmee de coureurs tijdens het rijden het spoor van de voorwielen kunnen veranderen door het stuur naar zich toe te trekken of van zich af te duwen. Het systeem zou Lewis Hamilton en Valtteri Bottas helpen met het beperken van de bandenslijtage en de weerstand op rechte stukken, de plek waar de voorwielen in een rechter spoor getrokken worden.

Een ander groot voordeel van het systeem is dat er wrijving ontstaat door aan het stuur te trekken en het spoor van de wielen te veranderen. Daardoor komen de banden sneller op een gunstige bedrijfstemperatuur, wat veel tijdwinst kan opleveren bij bijvoorbeeld herstarts na een Safety Car-fase of bij het op temperatuur brengen van de banden voor een kwalificatieronde. Dat geldt zeker in koude omstandigheden en dat weet Marko ook: “We gaan dit seizoen voornamelijk in Europa racen. Tijdens races in oktober zijn de temperaturen in Europa niet meer zo hoog”, zei de Oostenrijker tegenover Motorsport Magazin. “Het voordeel wordt dan nog groter.”

Als antwoord daarop zou Red Bull Racing zelf kunnen kijken naar het ontwikkelen van een soortgelijk DAS-systeem. Marko bevestigt dat de Oostenrijkse renstal inderdaad naar de ontwikkeling van zo’n systeem kijkt, maar dat heeft nog wel een aantal haken en ogen. “We overleggen om het ook te bouwen. Daar is echter tijd voor nodig en als we ervoor kiezen, dan willen we het niet alleen nabouwen. We willen het dan ook verbeteren”, vertelde Marko. De voordelen zijn er absoluut, hoewel hij niet precies kan aangeven in welke mate dat voordeel er is. “Het heeft echter ook een nadeel: het is zwaar en dat moeten we dus afwegen.”

VIDEO: Wat is DAS en hoe werkt het systeem?